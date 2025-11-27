Extra
Idoso morre após ser atropelado por caminhonete ao tentar atravessar BR em Brasiléia
Vítima de 73 anos sofreu múltiplos ferimentos graves e não resistiu após horas de internação
O idoso Joaquim Ferreira Iumbo, de 73 anos, morreu na noite desta quinta-feira (27) após sofrer um grave acidente no km 01 da BR-317, em Brasiléia. A colisão ocorreu no início da tarde, quando ele trafegava de bicicleta e teria tentado acessar o Bairro Alberto Castro, na parte alta da cidade.
Segundo as primeiras informações, Joaquim tentava cruzar a rodovia quando foi atingido por uma caminhonete RAM, placas SHA3E20. O motorista, identificado apenas como Eucário, não conseguiu parar a tempo. O impacto lançou o idoso ao asfalto, deixando-o inconsciente.
Equipes do SAMU chegaram rapidamente ao local e o encaminharam ao Hospital Regional do Alto Acre. A vítima apresentava traumatismo craniano grave, pneumotórax e hemorragia interna, sendo entubada e mantida na UTI. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu horas após o incidente.
O condutor da caminhonete permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. O acidente será investigado, e o laudo pericial deve sair em até 30 dias.
Comentários
Extra
Taxista e passageiros escapam de sequestro na fronteira; dois suspeitos são presos e dois seguem foragidos
Uma tentativa de sequestro envolvendo um táxi lotação mobilizou forças policiais do Brasil e da Bolívia na tarde desta quarta-feira (26), na região de fronteira entre Epitaciolândia (AC) e Cobija (BO). Quatro homens que estavam no veículo teriam anunciado o assalto e obrigado o motorista, identificado apenas como Gadelha, a atravessar a ponte em direção ao território boliviano.
Ao chegar à barreira de controle em Cobija, o taxista conseguiu acionar as autoridades locais, que interceptaram o veículo ainda sobre a ponte internacional. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um dos suspeitos é detido por policiais bolivianos, enquanto o motorista aparece visivelmente abalado após a ação.
De acordo com as primeiras informações, dois envolvidos fugiram em direção à mata. Um deles foi capturado no meio da ponte após apoio de policiais da Rotam, que estavam próximos ao local e foram acionados com rapidez. Dois participantes do crime conseguiram escapar e continuam sendo procurados.
Os suspeitos foram identificados preliminarmente como:
- Caio, 19 anos
- Jeuso, 24 anos
- Willian, 26 anos
- Júlio, 23 anos
O motorista e os passageiros não sofreram ferimentos e conseguiram deixar o carro em segurança. O detido foi entregue às autoridades brasileiras e encaminhado para a delegacia de Epitaciolândia, onde o caso será formalmente investigado.
As circunstâncias da ação criminosa, bem como a motivação, ainda estão sendo apuradas.
Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
Comentários
Extra
Prefeito Jerry Correia anuncia empenho de recurso para construção da 2ª etapa da Orla do Rio Acre em Assis Brasil
O prefeito Jerry Correia confirmou nesta terça-feira (25) o empenho de R$ 1.266.000,00 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil reais) junto ao Ministério do Turismo para a construção da 2ª etapa da Orla do Rio Acre em Assis Brasil. O recurso é fruto de indicação parlamentar do Senador Sérgio Petecão, que tem contribuído para importantes investimentos no município.
Segundo o prefeito Jerry, o projeto da obra já estava concluído e foi encaminhado para análise do Ministério do Turismo, que agora autorizou o empenho do valor. A expectativa é que a obra seja licitada ainda este ano, garantindo o início dos trabalhos o quanto antes.
A nova etapa será fundamental para fortalecer o turismo local, criando mais espaços de lazer, convivência e valorização do cartão-postal mais emblemático de Assis Brasil.
A 1ª etapa da Orla, que consistiu na execução da contenção, foi realizada na gestão do prefeito Jerry Correia, com investimento de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), por meio de emenda da ex deputada federal Vanda Milani. A obra já está totalmente concluída e com prestação de contas aprovada.
Com o empenho já garantido e previsão de pagamento até o fim do ano, a Prefeitura de Assis Brasil avança para consolidar a 2ª etapa da Orla, uma obra que representa desenvolvimento, incentivo ao turismo e mais qualidade de vida para a população.
A administração municipal reafirma seu compromisso com o crescimento da cidade e agradece o apoio dos parlamentares que seguem contribuindo para o progresso de Assis Brasil.
Comentários
Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 30/2025
1. OBJETO
Registro de Preços para fornecimento de alimentação, sob demanda, em atendimento aos eventos específicos realizados pelo Órgão Gerenciador do Registro de Preços na Regional do Alto Acre – ERAA, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 04 de dezembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 04 de dezembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 25 de novembro de 2025.
Você precisa fazer login para comentar.