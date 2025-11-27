Idoso morre após ser atropelado por caminhonete ao tentar atravessar BR em Brasiléia

Vítima de 73 anos sofreu múltiplos ferimentos graves e não resistiu após horas de internação

O idoso Joaquim Ferreira Iumbo, de 73 anos, morreu na noite desta quinta-feira (27) após sofrer um grave acidente no km 01 da BR-317, em Brasiléia. A colisão ocorreu no início da tarde, quando ele trafegava de bicicleta e teria tentado acessar o Bairro Alberto Castro, na parte alta da cidade.

Segundo as primeiras informações, Joaquim tentava cruzar a rodovia quando foi atingido por uma caminhonete RAM, placas SHA3E20. O motorista, identificado apenas como Eucário, não conseguiu parar a tempo. O impacto lançou o idoso ao asfalto, deixando-o inconsciente.

Equipes do SAMU chegaram rapidamente ao local e o encaminharam ao Hospital Regional do Alto Acre. A vítima apresentava traumatismo craniano grave, pneumotórax e hemorragia interna, sendo entubada e mantida na UTI. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu horas após o incidente.

O condutor da caminhonete permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. O acidente será investigado, e o laudo pericial deve sair em até 30 dias.

