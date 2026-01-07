Idoso morre após colisão com caminhonete na Avenida Chico Mendes, em Rio Branco

Motociclista tentou ultrapassar uma S10, colidiu no retrovisor e acabou sendo atropelado; vítima morreu no local

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta resultou na morte do idoso Eliezer Clemente dos Santos, de 65 anos, na manhã desta quarta-feira (7), na Avenida Chico Mendes, nas proximidades do Instituto Federal do Acre (IFAC), no bairro Comara, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo relatos de testemunhas, Eliezer conduzia uma Honda CG 150 Fan, de cor preta, no sentido centro–bairro, quando tentou ultrapassar uma Chevrolet S10 branca e acabou colidindo com o retrovisor do veículo. Com o impacto, ele perdeu o controle da motocicleta, caiu na pista e foi atropelado pela própria caminhonete. O motorista permaneceu no local após o acidente.

A vítima sofreu múltiplas fraturas e entrou em parada cardiorrespiratória ainda na via pública. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. A equipe médica realizou manobras de reanimação por cerca de 20 minutos, mas o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve na área, isolou o local para os trabalhos da perícia e registrou o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A motocicleta foi retirada do local por um guincho. As circunstâncias do acidente serão analisadas pelas autoridades competentes.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários