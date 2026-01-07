Extra
Idoso morre após colisão com caminhonete na Avenida Chico Mendes, em Rio Branco
Motociclista tentou ultrapassar uma S10, colidiu no retrovisor e acabou sendo atropelado; vítima morreu no local
Um grave acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta resultou na morte do idoso Eliezer Clemente dos Santos, de 65 anos, na manhã desta quarta-feira (7), na Avenida Chico Mendes, nas proximidades do Instituto Federal do Acre (IFAC), no bairro Comara, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo relatos de testemunhas, Eliezer conduzia uma Honda CG 150 Fan, de cor preta, no sentido centro–bairro, quando tentou ultrapassar uma Chevrolet S10 branca e acabou colidindo com o retrovisor do veículo. Com o impacto, ele perdeu o controle da motocicleta, caiu na pista e foi atropelado pela própria caminhonete. O motorista permaneceu no local após o acidente.
A vítima sofreu múltiplas fraturas e entrou em parada cardiorrespiratória ainda na via pública. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. A equipe médica realizou manobras de reanimação por cerca de 20 minutos, mas o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve na área, isolou o local para os trabalhos da perícia e registrou o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.
A motocicleta foi retirada do local por um guincho. As circunstâncias do acidente serão analisadas pelas autoridades competentes.
GEFRON apreende cocaína avaliada em R$ 674 mil e prende jovem em Senador Guiomard
Droga estava escondida dentro de botija de gás em táxi que vinha da Bolívia para Rio Branco
Uma ação do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) resultou na apreensão de uma carga de cocaína avaliada em aproximadamente R$ 674 mil e na prisão de uma jovem de 19 anos, na manhã desta quarta-feira, por volta das 8h40, na Base de Operações do grupo, em Senador Guiomard, no interior do Acre.
A suspeita foi identificada como Tais Barbosa de Oliveira, de 19 anos. Ela foi detida durante a abordagem de um táxi, quando os policiais perceberam que uma botija de gás transportada no veículo apresentava peso acima do normal, o que levantou suspeita imediata.
Diante da situação, o recipiente foi encaminhado a uma serralheria para ser aberto. No interior da botija, os agentes localizaram uma grande quantidade de cloridrato de cocaína.
Em depoimento preliminar, a jovem confessou que buscou a droga na Bolívia, onde o material foi entregue em uma praça da cidade de Cobija. Segundo ela, o entorpecente seria levado até Rio Branco, onde receberia novas instruções por telefone para realizar a entrega a outro integrante da organização criminosa.
Conforme estimativa das autoridades, a carga apreendida está avaliada em cerca de R$ 674.400,00, o que representa um prejuízo significativo ao tráfico internacional de drogas que atua na região de fronteira.
A suspeita foi conduzida à autoridade policial para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A Polícia destacou que a apreensão reforça o papel estratégico do GEFRON no enfrentamento ao narcotráfico nas rotas usadas para o escoamento de drogas da Bolívia para o Brasil.
SINCOBRAS – EDITAL DE PROCLAMAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO
EDITAL DE PROCLAMAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO
Visando o cumprimento do estabelecido no art. 12, §2º do Regulamento Eleitoral, a Comissão Eleitoral TORNA PÚBLICO, que às 10h do dia 05 de janeiro de 2026, na sede da entidade, situada na Rua Manoel Ribeiro, nº 647, Bairro Raimundo Chaar, CEP: 69.932-970, Brasiléia/AC, foi realizado o pleito eleitoral do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – SINCOBRAS, CNPF n° 18.519.615/0001-94 e Declarado Eleitos o Presidente, Membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação junto ao CR/Fecomércio, para o quadriênio 21 de junho de 2026 a 20 de junho de 2030. Informa ainda que durante o processo de votação e apuração de votos não houve impugnação ou incidente de qualquer ordem e que foi eleita por unanimidade à chapa denominada “ATUAÇÃO”, encabeçada pelo empresário José Luiz Revollo Junior, com a seguinte composição: Diretoria: PRESIDENTE: Jose Luiz Revollo Junior, CPF nº 505.***.***-49 ; VICE-PRESIDENTE: Ducival Barrozo Archanjo, CPF nº 618.***.***-78; 1° DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: Maria Olindina Lima de Castro, CPF nº 293.***.***-91; 2º DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: Gustavo de Souza Castro, CPF nº 926.***.***-20; CONSELHO FISCAL EFETIVOS: Ruthimose Souza Cavalcante, CPF nº 893.***.***-00; Adriano de Souza Castro, CPF nº 715.***.***-53; Angela Maria Santos do Nascimento Silva, CPF n° 435.***.***-44; SUPLENTE CONSELHO FISCAL: Elane Araujo Batista da Silva, CPF nº 217.***.***-72; DELEGAÇÃO SINDICAL: REPRESENTANTES JUNTO AO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA FECOMÉRCIO/AC: Efetivo: Jose Luiz Revollo Junior, CPF nº 505.***.***-49; Suplente: Ducival Barroso Archanjo, CPF nº 618.***.***-78. Ademais, informamos que será encaminhado para o Diário Oficial do Estado do Acre e publicado no dia sete de janeiro de dois mil e vinte e seis. Brasiléia (AC), cinco de janeiro de dois mil e vinte e seis.
Jose Luiz Revollo CPF: 734.***.***-15
Presidente da Comissão Eleitoral
Cayo Castro Revollo CPF: 681.***.***-00
Secretário
Patrícia Bezerra Feijão Revollo CPF: 814.***.***-68
Secretária
Polícia Civil prende “Humildade”, apontada como peça-chave na execução de jovem em bar de Brasiléia
Mulher é acusada de fornecer arma, articular logística do crime e intimidar testemunhas; homicídio ocorreu em novembro de 2025
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Brasiléia, prendeu na manhã desta terça-feira (6) Sirlange Castro Martins, de 32 anos, conhecida pelo apelido de “Humildade”. Ela é apontada como peça central na logística da execução de Alisson Venício Ribeiro Aquino, de 22 anos, assassinado a tiros no dia 30 de novembro de 2025, no bairro Eldorado, em Brasiléia.
A prisão foi coordenada pelo delegado Erick Ferreira Maciel, após a conclusão de uma etapa do inquérito que já havia identificado e prendido os executores diretos do crime.
Papel na organização criminosa
De acordo com a Polícia Civil, Sirlange integrava a facção criminosa Comando Vermelho e atuava como elo entre lideranças e executores. As investigações apontam que foi ela quem recebeu o adolescente envolvido no homicídio em sua residência, próxima ao local do crime, e lhe entregou o revólver calibre .38 e a máscara usados na execução.
Ainda segundo o inquérito, foi pelo telefone da acusada que o mandante, identificado pelo apelido de “Capetinha”, repassou as ordens finais. Após o crime, o adolescente teria retornado à casa de Sirlange para devolver a arma e apresentar a gravação do homicídio, filmada como forma de comprovação da execução.
Crime foi filmado
Alisson Venício foi morto enquanto estava sentado no “Bar da Diva”. Dois suspeitos chegaram em uma bicicleta; o garupa, identificado como Alexsandro Andrade de Souza, conhecido como “Alex” ou “Gago”, desceu armado e efetuou três disparos. A vítima ainda tentou correr para dentro do estabelecimento, mas morreu no local.
O adolescente que pilotava a bicicleta foi responsável por filmar toda a ação, a mando da facção. Alexsandro foi preso anteriormente e confessou o crime, afirmando que agiu sob ameaça de morte caso não cumprisse a ordem.
Intimidação e silêncio imposto na comunidade
Moradores do bairro Eldorado relataram, sob anonimato, que Sirlange exercia forte pressão sobre a comunidade, monitorando a movimentação local e ameaçando quem pudesse colaborar com as investigações.
A representação policial que fundamentou o pedido de prisão destacou o risco concreto de intimidação de testemunhas, já que a acusada residia no mesmo bairro e exercia função de “disciplina” dentro da organização criminosa.
Motivação do crime
A investigação aponta que a ordem para a morte de Alisson teria sido motivada por um boato de que ele teria abusado de uma criança — acusação utilizada pelo chamado “tribunal do crime” para justificar a execução. Familiares e pessoas próximas à vítima, no entanto, negaram veementemente a versão, afirmando que o jovem não tinha envolvimento com facções nem histórico criminal.
Situação atual
Sirlange Castro Martins permanece à disposição da Justiça e deve responder por homicídio qualificado e integração em organização criminosa. A Polícia Civil continua as investigações para identificar e prender o mandante do crime, conhecido até o momento apenas como “Capetinha”.
