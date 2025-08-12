Idoso fica ferido ao ser atropelado por motocicleta em Rio Branco

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou o idoso Altevir José de Souza Filho, 65 anos, ferido na tarde desta segunda-feira (11), na Avenida Chico Mendes, bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Altevir seguia de bicicleta e, ao tentar atravessar a via na faixa de pedestres, foi atingido por uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha e placa QLZ-3933, conduzida por Gabriel Vitor, 23 anos, que trafegava no sentido centro-bairro.

Com o impacto, o idoso sofreu laceração na coxa, fraturas no braço esquerdo e um corte na cabeça. O motociclista também teve escoriações pelo corpo. Ambos foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permaneceram em estado estável.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolou a área para os trabalhos de perícia. Após a conclusão, a motocicleta e a bicicleta foram removidas da pista.