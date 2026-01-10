Idoso é rendido dentro de casa, amarrado e tem carro e pertences roubados em Rio Branco

Dois jovens foram presos após perseguição na BR-364; arma de fogo e objetos da vítima foram recuperados

Um idoso de 76 anos teve a residência invadida por criminosos, foi rendido, amarrado e teve o carro e diversos pertences roubados no fim da tarde desta sexta-feira (9), no Residencial Bonsucesso, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Os suspeitos, Felipe Lima da Silva, de 22 anos, e Abrahão Brandão Monteiro, de 23 anos, foram presos horas depois, nas proximidades do Parque Industrial, às margens da BR-364, no bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito da capital.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 17h, quando a vítima chegava em casa e foi abordada pelos dois criminosos armados. O idoso foi levado para o interior do imóvel, onde foi amarrado e obrigado a realizar uma transferência via Pix para uma mulher identificada como Adriana Haluen Rocha, conforme extrato bancário apresentado à polícia. Em seguida, os suspeitos separaram objetos pessoais da vítima, colocaram em malas e fugiram levando um veículo BYD preto.

Após conseguir se soltar, o idoso acionou o 190, o que mobilizou as forças de segurança. A guarnição da RP 204, do 2º Batalhão, recebeu a informação de que o veículo havia passado pelo cerco eletrônico da Ponte do Judia, seguindo em direção à Cidade do Povo.

Durante patrulhamento na região do Parque Industrial, os policiais localizaram o carro. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor realizou manobras perigosas e, em seguida, os ocupantes abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé para uma área de mata. Ambos foram alcançados, rendidos e algemados.

Na abordagem, os suspeitos confessaram o crime e informaram que os objetos roubados estavam no porta-malas e que havia uma arma escondida sob o banco do passageiro. No local, foi apreendida uma escopeta calibre 28, com munição intacta, além dos pertences da vítima.

A ocorrência contou com apoio de várias guarnições, entre elas o Tático do 1º e 2º Batalhões, ROTAM e Companhia Ambiental. Os dois foram presos pelos crimes de roubo, extorsão, porte ilegal de arma de fogo e por dirigir sem habilitação.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido. A vítima compareceu à unidade policial e reconheceu os autores do crime.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

