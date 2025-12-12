Idoso é preso em Cruzeiro do Sul após ser flagrado com CNH falsa comprada por R$ 3 mil

Documento não constava no sistema de trânsito; homem disse ter adquirido habilitação por WhatsApp.

Um idoso de 61 anos, identificado como Francisco, foi preso nessa quinta-feira (11) em Cruzeiro do Sul após ser flagrado pela Polícia Militar portando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. A abordagem ocorreu na região central da cidade, quando uma guarnição de trânsito parou o condutor que pilotava uma motocicleta.

Ao solicitar a documentação, os policiais verificaram que a habilitação apresentada não constava no Sistema de Gestão de Trânsito, confirmando a falsificação.

Ao ser questionado, Francisco afirmou que havia comprado o documento de um desconhecido por meio do WhatsApp por R$ 3 mil. Segundo ele, R$ 1.500 já haviam sido pagos, e o restante seria quitado posteriormente.

Diante da situação, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde deve responder pelo crime de uso de documento falso.

Relacionado

Comentários