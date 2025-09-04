Cotidiano
Idoso é esfaqueado em via pública; vítima suspeita de ex-mulher como mandante do crime
Homem de 59 anos foi atacado por dois homens em uma moto no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. Ele passou por atendimento médico e foi liberado; caso será investigado pela Polícia Civil
Um homem de 59 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. Ele foi esfaqueado por dois indivíduos em uma motocicleta, que em seguida fugiram do local. A vítima relatou à Polícia Militar que desconfia que sua ex-mulher seja a mandante do crime.
De acordo com o relato, a vítima transitava pela rua quando foi abordada pelos suspeitos. O passageiro da moto desceu, proferiu a frase “você vai morrer e você já sabe quem mandou” e desferiu a facada. Após o ataque, os dois fugiram em direção ao bairro João Alves.
Socorrido por populares, o homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por procedimentos médicos e recebeu alta. Ele suspeita que o atentado tenha relação com desentendimentos recentes com a ex-esposa, envolvendo a partilha de bens após o término do relacionamento.
O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.
Vereador fiscaliza obras de recuperação em ramais de Epitaciolândia
Miro Bispo (PDT) visitou os ramais Manoel Gomes, Núcleo e Mocó para acompanhar os serviços executados pelo Deracre, que melhoram o escoamento da produção e o acesso das famílias
O vereador Miro Bispo (PDT) dedicou esta semana à fiscalização das obras de melhorias em vias rurais de Epitaciolândia. O parlamentar visitou os ramais Manoel Gomes, Núcleo e Mocó para acompanhar de perto os serviços executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).
Durante a inspeção, o vereador destacou a importância das intervenções para a população local, agradecendo a sensibilidade da diretora-presidente do Deracre, Sula Ximenes, em atender às demandas.
“O trabalho do Deracre está melhorando a vida dos moradores da nossa região. Essa ação demonstra compromisso com quem mais precisa”, afirmou Bispo.
As obras, que garantem melhores condições de trafegabilidade, visam facilitar o deslocamento das famílias e o escoamento da produção rural. A expectativa é que, com a conclusão dos serviços, os ramais estejam em plenas condições de tráfego para enfrentar o período de inverno, quando o acesso tradicionalmente se torna mais difícil.
Fafs vai fechar inscrições da Seletiva para Copa Norte no dia 15
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs), confirmou para o próximo dia 15 o fechamento das inscrições da Seletiva para a Copa Norte 2025. O torneio será entre os dias 19 e 25 de outubro em Rio Branco.
“Deveremos ter uma competição com no mínimo cinco equipes. Essa pode ser uma excelente oportunidade para disputar a Copa Norte”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Corinthians e Flu da Bahia
Corinthians e Fluminense da Bahia estão confirmados na disputa da Copa Norte. A terceira vaga para o futsal acreano no torneio ocorreu por causa da desistência dos times do Pará.
“As equipe do Pará não quiseram jogar a competição. Teremos uma Seletiva muito disputada”, comentou o presidente.
No Acre, dependente químico relata trajetória de vício e busca por ajuda
À margem do rio Acre, próximo à Ponte Metálica, chamada Ponte Juscelino Kubitschek, Huesnem Guimarães Gurgel, 35 anos, dependente químico, compartilhou sua história ao repórter Whidy Melo, do ac24horas Play. O relato, marcado por franqueza e emoção, mostra os desafios da dependência química e a luta pela recuperação. O momento aconteceu na manhã desta quinta-feira (04).
Durante a conversa, Wesley contou sobre sua trajetória que levou ao vício, mas antes pediu ajuda às autoridades para buscar tratamento. “Minha vida, minha situação não tá fácil. Sou um dependente químico, preciso de ajuda”, relatou.
Quando questionado sobre a substância que consome, Wesley respondeu: “Dependência química. A cocaína. Comecei na fase dos 14 anos, na maconha. Aí aos 15 anos comecei a sair nas baladas, curtir e tal. Aí é onde a gente perde toda a confiança, todo crédito de conhecer e testar a dependência química. Ele disse que a dependência química não tem cura, tem tratamento. Mas se não tiver ajuda, a pessoa acaba se aprofundando. Aí dos 15 anos é bebida, cocaína, e hoje eu tenho 35 anos de idade, e não tá fácil, minha vida, de sair da dependência química”, pontuou.
Wesley também refletiu sobre os fatores que o levaram ao vício.“Quando eu perdi meu pai, aí eu endoidei tudo. Parei no primeiro ano do segundo grau, inventei de se acompanhar com pessoas que a real é essa, que não presta, que só botam nós a perder a todo tipo de coisa errada do mundo. Bebida, cocaína, pedra, esse tipo de vício aí. E hoje eu tô aqui, tá? Nesta manhã, onde o irmão tá falando aqui, tem pessoas que estão se escondendo. Mas não é pra se esconder, é pra nós falar da nossa dificuldade, como é que o povo pode ajudar nós. Porque se esconder, o povo vai morrer usando droga”, destacou.
Sobre a perda do pai, Wesley falou com emoção: “Meu pai morreu de coração. Mexer com qualquer negócio de caminhão de tora, levar negócio de madeira para serraria, essas coisas. Depois que o pai morreu, que não é desculpa, mas às vezes o cara pensa que pra desabafar, sair o sofrimento do coração, da mente, a droga resolve. A droga não resolve nada, só aprofunda o vício e acaba com a nossa alma, com a nossa matéria e no final da história. Eu tinha uns oito anos quando meu pai morreu. Não recordo a idade. A única fisionomia que eu tinha dele foi quando eu fui ver ele no caixão dele, que quando a pessoa morre do coração, fica preto, preto”, relembrou.
Mesmo diante das dificuldades, Wesley mantém esperança: “Se eu tiver a oportunidade, da forma que você tá me ajudando aqui, eu saio. Não dá é pra me topar um cara de beira de esquina ali e me oferecer um cigarro, um negócio, vou acabar lá mesmo, mesmo isso”, finalizou.
O repórter do ac24horas, Whidy Melo, finalizou a reportagem informando que entrou em contato com o Ivan Ferreira, diretor de assistência da Secretaria, para buscar apoio e caminhos de tratamento para dependentes químicos como Wesley.
