Seu Nizio, de 86 anos, mora em Tarauacá, e apesar de estar no grupo de risco de quem contrai a covid-19 conseguiu vencer a doença. Após dias com o vírus em seu organismo, seu Nizio está curado e recebeu alta do hospital Dr. Sansão Gomes, de Tarauacá.

A cura do idoso foi realmente um milagre. Ele tem enfisema pulmonar. Assim que houve o diagnóstico de que seu Nizio estava com o coronavírus, a família entrou em desespero, “pois logo foi visto que a saturação estava muito abaixo do normal”, conta Raiane Cordeiro, neta de seu Nizio.

“Para honra e glória do Senhor o tratamento deu certo e trouxe a cura para meu avô e assim por consequência ele recebeu sua alta hoje. Mas por precauções ele quer passar mais uma noite no hospital, pra ter a certeza 100% que estar bem. Ele tem isso. E errado não está”, diz a neta em relato, também agradecendo a equipe de profissionais do hospital que cuidou de seu avô.

Raiane conta que ela e sua avó contraíram a doença e estão em processo de recuperação.

