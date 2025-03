Idoso de 69 anos morre em motel de Rio Branco após saída misteriosa de acompanhante

Mulher não identificada fugiu após pedir socorro, alegando ser casada há 40 anos; polícia encontrou remédio para disfunção erétil e R$ 1 mil no bolso da vítima

Na tarde desta terça-feira (25), o aposentado Jonatas Nicácio Rodrigues, 69 anos, foi encontrado morto no apartamento 23 do Motel Montreal, localizado na Estrada do Irineu Serra, bairro Defesa Civil, em Rio Branco. O caso apresenta circunstâncias suspeitas e segue sob investigação.

Segundo informações da polícia, Jonatas chegou ao motel em um veículo, acompanhado de uma mulher ainda não identificada. Em seguida, os dois entraram no apartamento 23. Minutos depois, a mulher chamou uma funcionária e disse que o idoso estava morrendo. Ela também afirmou que não podia ficar no local porque estava casada há 40 anos e o marido não poderia saber. Em seguida, fugiu.

Inicialmente, os funcionários do motel mentiram e disseram que o homem havia chegado sozinho. No entanto, ao perceberem que as imagens das câmeras de segurança poderiam desmenti-los, decidiram contar a verdade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada para prestar atendimento ao idoso. No entanto, ao chegar ao local, a equipe constatou que Jonatas já estava sem vida.

Policiais militares do 3° Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia criminal, que contou com o apoio de agentes de necropsia para remover o corpo do idoso e encaminhá-lo à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames cadavéricos para determinar a causa da morte. Segundo os agentes, não havia marcas de perfuração no corpo da vítima.

O caso segue sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O que se sabe até agora:

Chegada ao motel: Jonatas entrou no estabelecimento acompanhado de uma mulher não identificada.

Pedido de socorro: Minutos depois, a mulher chamou uma funcionária, afirmando que o idoso “estava morrendo” e que precisava fugir por ser casada há 40 anos.

Tentativa de acobertamento: Inicialmente, funcionários mentiram, dizendo que o idoso chegou sozinho, mas depois admitiram a presença da mulher ao lembrarem das câmeras de segurança.

Objetos encontrados:

1 comprimido de tadalafila (remédio para disfunção erétil) dentro do carro.

R$ 1.000 em dinheiro no bolso da vítima, entregue ao filho.

Sem sinais de violência: Perícia não encontrou perfurações ou marcas de agressão, mas a causa da morte só será confirmada após exame cadavérico no IML.

Reação dos envolvidos:

Acompanhante fugiu e não foi localizada.

Funcionários do motel mudaram versão após lembrarem das câmeras.

Família aguarda laudo para entender as circunstâncias da morte.

O que a polícia investiga:

Se houve overdose (possível uso de medicamentos com álcool).

Se a mulher tinha relação com a morte (fuga é considerada suspeita).

Se houve tentativa de ocultação de provas pelos funcionários.

Próximos passos:

Laudo do IML deve sair em até 72 horas.

Delegacia de Homicídios (DHPP) assumirá o caso após perícia.

Busca pela mulher continua; polícia analisa câmeras e registros do motel.

Qualquer informação sobre a identidade da acompanhante pode ser repassada anonimamente ao Disque-Denúncia.

Contexto: Casos de mortes súbitas em motéis costumam envolver complicações de saúde, uso de remédios com álcool ou encontros clandestinos com desfecho trágico. A fuga da mulher e a mudança na versão dos funcionários aumentam as suspeitas.

