Idoso de 69 anos fica ferido após ser atropelado por motociclista que fugiu sem prestar socorro em Senador Guiomard
Vítima sofreu fratura exposta na perna e foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco; PRF investiga o caso
Na noite deste sábado (4), um idoso identificado como Antônio Pinto Paixão Neto, de 69 anos, ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na comunidade Baixa Verde, zona rural de Senador Guiomard, sentido Boca do Acre, pela BR-317.
De acordo com informações de moradores, Antônio seguia a pé em direção à igreja quando foi atingido por um motociclista que trafegava em alta velocidade. Com o impacto, o idoso foi arremessado ao solo, sofrendo fratura exposta e deformidade na perna direita.
O condutor da moto fugiu do local sem prestar socorro. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância do município. A equipe realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
No hospital, Antônio recebeu atendimento inicial no Setor de Traumatologia e, posteriormente, foi transferido para o Setor de Ortopedia para exames mais detalhados. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dele é estável.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve investigar o caso e tentar identificar o motociclista que se evadiu após o acidente.
Projeto “Produzir para Empregar” Gera Entusiasmo e Riqueza no Campo, Afirma Prefeito Tião Bocalom
O prefeito Tião Bocalom celebrou efusivamente os resultados de seu projeto social e econômico, o “Produzir para Empregar”, após a divulgação de um depoimento que, segundo ele, comprova o sucesso da iniciativa.
Em uma declaração nas redes sociais, o prefeito expressou grande satisfação: “Que alegria ver um depoimento como este! É isso que nós fazemos, meus amigos!”
O programa visa oferecer condições e oportunidades ao pequeno produtor rural, tanto homens quanto mulheres, como forma de fomentar a economia local e gerar “as verdadeiras riquezas da nossa terra”.
“Este é mais um exemplo do nosso projeto PRODUZIR PARA EMPREGAR — levar condições e oportunidades ao nosso homem/mulher do campo, para que gerem as verdadeiras riquezas da nossa terra!”, afirmou Bocalom.
O prefeito destacou que o produtor rural em questão é “apenas um entre tantos pequenos produtores que recebem nosso apoio” e reforçou o compromisso da gestão em manter o investimento no setor.
Tião Bocalom concluiu sua mensagem com um tom de convicção e otimismo: “Vamos continuar firmes, porque a RIQUEZA VEM DA NOSSA TERRA!”.
A iniciativa “Produzir para Empregar” tem sido um ponto central na administração de Bocalom, buscando fortalecer a agricultura familiar e a produção local como pilares para o desenvolvimento econômico e social da região.
Veja o vídeo no Instagram:
Ver essa foto no Instagram
Domingo será de muito calor e predomínio de sol no Acre
O domingo (5) será marcado por tempo quente e ensolarado em todo o Acre, segundo informações do portal O Tempo Aqui. A previsão também se estende a regiões de Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva). Apesar do predomínio do sol, pancadas rápidas e isoladas de chuva podem ocorrer em alguns pontos do estado.
Leste e sul do Acre
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será muito quente, com sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuvas fortes. Pode chover de forma rápida e fraca em áreas isoladas.
A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 40% à tarde, e entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de norte, com variações de noroeste e nordeste, em intensidade fraca a moderada, com rajadas ocasionais.
Centro e oeste do estado
Nas regiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será quente e ventilado, com sol e nuvens, e possibilidade de chuvas rápidas em alguns pontos. A umidade mínima deve ficar entre 40% e 50% durante a tarde, e a máxima, entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos devem ser fracos a calmos, com rajadas esporádicas, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Temperaturas previstas
• Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 35°C e 37°C;
• Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 36°C e 38°C;
• Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C;
• Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C;
• Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 36°C e 38°C;
• Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C;
• Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C.
Rio Acre marca 1,97 metro e registra nova queda em Rio Branco, segundo Defesa Civil
Boletim deste domingo (5) aponta ausência de chuvas e nível bem abaixo da cota de alerta
O nível do Rio Acre em Rio Branco foi registrado em 1,97 metro na manhã deste domingo (5), conforme o boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. A medição, realizada às 6h, indica queda nas últimas horas em relação ao dia anterior. As informações foram repassadas pelo coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.
De acordo com o relatório, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas na capital, com acumulado de 0,0 milímetro.
A cota de alerta para o Rio Acre é de 13,50 metros, e a cota de transbordamento, de 14 metros — o que demonstra que o nível atual está muito abaixo dos limites de risco para enchentes.
O órgão segue realizando o monitoramento diário do manancial, que permanece em situação de seca acentuada neste início de outubro.
