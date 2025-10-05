Idoso de 69 anos fica ferido após ser atropelado por motociclista que fugiu sem prestar socorro em Senador Guiomard

Vítima sofreu fratura exposta na perna e foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco; PRF investiga o caso

Na noite deste sábado (4), um idoso identificado como Antônio Pinto Paixão Neto, de 69 anos, ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na comunidade Baixa Verde, zona rural de Senador Guiomard, sentido Boca do Acre, pela BR-317.

De acordo com informações de moradores, Antônio seguia a pé em direção à igreja quando foi atingido por um motociclista que trafegava em alta velocidade. Com o impacto, o idoso foi arremessado ao solo, sofrendo fratura exposta e deformidade na perna direita.

O condutor da moto fugiu do local sem prestar socorro. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância do município. A equipe realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

No hospital, Antônio recebeu atendimento inicial no Setor de Traumatologia e, posteriormente, foi transferido para o Setor de Ortopedia para exames mais detalhados. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dele é estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve investigar o caso e tentar identificar o motociclista que se evadiu após o acidente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários