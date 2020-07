O idoso Carlos Augusto Rufino, de 64 anos, morreu a se jogar da Ponte Coronel Sebastião Dantas (Ponte Nova), que liga o segundo distrito com o centro de Rio Branco, no início da tarde deste sábado, 11. De acordo com populares, a vítima teria chegado no local de bicicleta e antes de pular, teria ligado para familiares afirmando que tiraria a própria vida. Ele caiu às margens do rio Acre.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e ainda tentou reanimar o idoso por cerca de 30 minutos, mas sem sucesso. Um membro da equipe do Samu chegou a atender o telefone celular de Carlos Augusto. Quem estava na linha era um de seus filhos e ouviu dos paramédicos que seu pai havia morrido.

Os legistas do Instituto Médico Legal colheram o corpo da vítima e levaram a base para os devidos trâmites. Foi apurado junto a conhecidos que chegaram ao local que o idoso sofria de depressão.

