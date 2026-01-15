Geral
Idoso de 63 anos é vítima de tentativa de homicídio na Estrada da Floresta, em Rio Branco
Vítima foi atingida por golpe de faca no abdômen e socorrida pelo Samu; suspeita fugiu e não foi localizada
O idoso Arlindo Balbino Bastos, de 63 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (14), após ser atingido por um golpe de faca no abdômen em frente a um motel, na Estrada da Floresta, no bairro Floresta, em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas por populares, Arlindo estava acompanhado de uma mulher identificada apenas como Sandra, apontada como suposta usuária de entorpecentes. Ainda segundo testemunhas, a suspeita teria pedido dinheiro à vítima para comprar drogas e para que ele pagasse por um programa. Diante da recusa, a mulher teria sacado uma faca e desferido um golpe contra o idoso.
Mesmo ferido, Arlindo conseguiu correr até a frente de um motel localizado próximo ao local da agressão. Um sobrinho da vítima, ao perceber o ferimento, acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A equipe realizou os primeiros atendimentos, estabilizou o idoso e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo informações médicas, o estado de saúde da vítima é estável, porém ela deverá passar por procedimento cirúrgico.
Policiais do Tático do 1º Batalhão da Polícia Militar estiveram no local, colheram informações e realizaram diligências na tentativa de localizar a suspeita, que fugiu após o crime e ainda não foi encontrada. Até o momento, a mulher segue identificada apenas pelo primeiro nome.
O caso será investigado pelas autoridades competentes.
Comentários
Geral
Homem fica gravemente ferido após ser atropelado ao tentar atravessar avenida em Rio Branco
Acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua José de Melo; vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro
O dependente químico Antônio Mendonça da Silveira, de 48 anos, conhecido como “Brasileirinho”, ficou gravemente ferido na noite desta quarta-feira (14) após ser atropelado por um veículo no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua José de Melo, em frente à farmácia Pague Menos, no bairro Bosque, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, o motorista de um Chevrolet Onix branco, placa QQQ-6E47, trafegava pela Rua José de Melo no sentido bairro–centro quando, ao tentar cruzar a Avenida Ceará, Antônio tentou atravessar a via e acabou sendo atingido.
Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo, sofrendo cortes na cabeça e fratura no braço esquerdo. Populares relataram à reportagem que o semáforo estava aberto para o condutor do veículo, porém ele estaria distraído com o celular e não percebeu o homem atravessando a rua.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou ao local duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra avançada. A equipe médica realizou os primeiros atendimentos, estabilizou a vítima e a encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com estado de saúde estável.
Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram a área para os trabalhos periciais e, após a conclusão dos procedimentos, o veículo foi removido pelo próprio proprietário.
Comentários
Geral
Prefeitura de Rio Branco lança editais do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria 2026 com aumento histórico na premiação
Comentários
Geral
Imunização de Assis Brasil é destaque no Alto Acre e celebra resultados em reunião de alinhamento para 2026
A Coordenação Municipal de Imunização de Assis Brasil realizou, nesta semana, uma importante reunião de agradecimento e alinhamento estratégico com a equipe de vacinadores e profissionais da rede municipal de saúde. O encontro marcou o encerramento do ciclo de ações de 2025 e deu início ao planejamento das estratégias de imunização para o ano de 2026.
O principal objetivo da reunião foi reconhecer o empenho e a dedicação dos profissionais que garantiram ao município o título de maior cobertura vacinal do Alto Acre em 2025, alcançando e, em diversos imunobiológicos, superando as metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Graças ao trabalho integrado da equipe, Assis Brasil obteve resultados expressivos em vacinas estratégicas do calendário nacional, como:
•BCG
•Pneumo 10
•Meningo C
•Tríplice viral (1ª dose)
•DTP
•Pólio VIP
•HPV
Esses avanços representam mais proteção à população, fortalecem a prevenção de surtos e garantem maior segurança sanitária para o município.
Durante a reunião, o Diretor Municipal de Imunização, Missias da Costa, destacou que os resultados alcançados são fruto de um trabalho que vai além da sala de vacina, contando com o apoio de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde. O diretor ressaltou o papel fundamental dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e das equipes que atuam diariamente nas unidades de saúde do município, contribuindo de forma direta para o alcance das metas.
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil, tem sido peça-chave nesse avanço, garantindo apoio institucional, planejamento estratégico e melhores condições de trabalho às equipes. O compromisso da gestão municipal com a saúde pública reflete-se nos investimentos contínuos em ações preventivas e na valorização dos profissionais, resultando em uma cobertura vacinal de excelência.
O encontro também foi um momento de alinhamento das metas para 2026, com foco no fortalecimento de estratégias como:
•Vacinação nas escolas, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE);
•Ações extramuros;
•Busca ativa de faltosos;
•Intensificação da vacinação em áreas rurais;
•Ampliação da cobertura da vacina contra o HPV em adolescentes.
A reunião reforçou ainda o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais da imunização, reconhecendo que o sucesso do programa é resultado direto do trabalho técnico, humano e responsável de cada servidor.
Você precisa fazer login para comentar.