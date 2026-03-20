Idoso de 61 anos é encontrado carbonizado em propriedade rural em Plácido de Castro

Corpo de Delson Bonete da Cruz foi localizado por familiar dias após incêndio; Polícia Civil investiga possível latrocínio

Um idoso de 61 anos foi encontrado morto dentro da própria residência após um incêndio atingir uma propriedade rural no município de Plácido de Castro. O caso veio à tona dias depois do ocorrido, após familiares estranharem a falta de contato com a vítima.

Delson Bonete da Cruz foi localizado no último sábado (14), quando um dos filhos foi até o imóvel, situado no km 16 do ramal Mendes Carlos 1, e encontrou a casa completamente destruída pelo fogo.

Identificação e estado do corpo

Durante a vistoria, o familiar identificou restos mortais entre os escombros, confirmando a morte. Devido à intensidade do incêndio, o corpo estava carbonizado, restando apenas fragmentos ósseos, o que dificultou a identificação imediata.

A região onde a residência está localizada possui acesso limitado, especialmente durante o período chuvoso, o que pode ter contribuído para o atraso na descoberta do caso e no acionamento das autoridades.

Investigação

Equipes da Polícia Civil foram mobilizadas e iniciaram as investigações. Entre as linhas de apuração está a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte), embora outras hipóteses também estejam sendo consideradas.

Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde passaram por exames periciais antes da liberação para os procedimentos funerários.

A Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro conduz a investigação, que busca esclarecer as causas do incêndio, a dinâmica da morte e identificar possíveis envolvidos.

Relacionado

Comentários