Idoso alcoolizado é atropelado por moto e fica em estado grave ao tentar cruzar rua

Acidente ocorreu na Rua 7 de Setembro; vítima sofreu traumatismo craniano e precisou ser entubada

O idoso Esmeraldo Marques da Silva, de 84 anos, ficou em estado gravíssimo após ser atropelado por uma motocicleta na noite desta sexta-feira (15), na Rua 7 de Setembro, bairro Alto Alegre, em Rio Branco. O acidente envolveu o motociclista Adelson Severo Santos, de 23 anos, que pilotava uma Honda XRE 300 preta no sentido bairro-centro.

Segundo relatos da esposa da vítima, o casal retornava para casa de ônibus e, ao descer do coletivo, Esmeraldo tentou atravessar a via. Por estar alcoolizado, ele não percebeu a aproximação da moto e acabou entrando na frente do veículo.

Com o impacto, o idoso foi arremessado e bateu a cabeça violentamente no asfalto, sofrendo traumatismo cranioencefálico grave e um profundo corte na região da cabeça. Ele entrou em estado de choque e precisou ser entubado ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao pronto-socorro da capital. Seu estado é considerado gravíssimo.

Já o motociclista sofreu fratura exposta no tornozelo direito e escoriações. Ele foi socorrido por outra equipe do Samu e levado ao pronto-socorro em estado estável.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para os trabalhos de perícia, e a motocicleta foi entregue a um amigo do condutor após os procedimentos de praxe.

