Idoso alcoolizado é atropelado por moto e fica em estado grave ao tentar cruzar rua
Acidente ocorreu na Rua 7 de Setembro; vítima sofreu traumatismo craniano e precisou ser entubada
O idoso Esmeraldo Marques da Silva, de 84 anos, ficou em estado gravíssimo após ser atropelado por uma motocicleta na noite desta sexta-feira (15), na Rua 7 de Setembro, bairro Alto Alegre, em Rio Branco. O acidente envolveu o motociclista Adelson Severo Santos, de 23 anos, que pilotava uma Honda XRE 300 preta no sentido bairro-centro.
Segundo relatos da esposa da vítima, o casal retornava para casa de ônibus e, ao descer do coletivo, Esmeraldo tentou atravessar a via. Por estar alcoolizado, ele não percebeu a aproximação da moto e acabou entrando na frente do veículo.
Com o impacto, o idoso foi arremessado e bateu a cabeça violentamente no asfalto, sofrendo traumatismo cranioencefálico grave e um profundo corte na região da cabeça. Ele entrou em estado de choque e precisou ser entubado ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao pronto-socorro da capital. Seu estado é considerado gravíssimo.
Já o motociclista sofreu fratura exposta no tornozelo direito e escoriações. Ele foi socorrido por outra equipe do Samu e levado ao pronto-socorro em estado estável.
O Policiamento de Trânsito isolou a área para os trabalhos de perícia, e a motocicleta foi entregue a um amigo do condutor após os procedimentos de praxe.
Menino de 11 anos cai de árvore e é socorrido com dores nas costas em Rio Branco
Criança tentava colher jambo quando galho quebrou e provocou a queda no bairro Tancredo Neves
Um menino de 11 anos ficou ferido no final da tarde desta quinta-feira (14) após cair de uma árvore no quintal de sua casa, localizada na Travessa Benjamin, bairro Tancredo Neves, região do Montanhês, em Rio Branco. Ele tentava colher jambo quando um dos galhos se rompeu, provocando a queda.
Segundo familiares, a criança já havia subido na árvore em outras ocasiões para se divertir e pegar frutos. Na queda, o menino bateu a coluna no meio-fio, ficando com o corpo entre a rua e a calçada, e chegou a desmaiar.
A família acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Quando a equipe chegou, o garoto já havia recobrado a consciência, mas apresentava dores intensas nas costas e não conseguia se mover.
Após ser imobilizado, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada, onde passou por avaliação médica e exames. Apesar do susto, não foram constatadas fraturas, e seu estado de saúde é estável.
Brasil é vice-campeão na Copa América de basquete em cadeira de rodas
O Brasil ficou com a medalha de prata da Copa América de basquete em cadeira de rodas após ser derrotado pelos Estados Unidos pelo placar de 77 a 37, na noite desta quinta-feira (14) no Coliseo Cayetano Cañizares, em Bogotá (Colômbia).
Apesar do revés, a participação da seleção brasileira na competição garantiu a classificação para o Mundial da modalidade, que será disputado em 2026 em Ottawa (Canadá).
O Brasil entrou em quadra nesta quinta com a expectativa de garantir o bicampeonato da competição, após a conquista da edição 2013 do torneio.
A partir da próxima sexta-feira (15) terá início a Copa América masculina da modalidade, que será disputada até a próxima quarta-feira (20). A seleção brasileira masculina está no grupo B da competição ao lado de Estados Unidos, México e Colômbia. A chave A é formada por Canadá, Argentina, Porto Rico e Venezuela.
Ponte de madeira cede e caminhão boiadeiro despenca em igarapé do ramal da Comunidade do Cuidado em Sena Madureira
Estrutura precária no Ramal da Comunidade do Cuidado, em Sena Madureira, já era conhecida por riscos; moradores iniciam reconstrução
Um caminhão boiadeiro ficou totalmente destruído após a queda em uma ponte de madeira que cedeu sobre o Igarapé Suricaba na quinta-feira (14). O acidente ocorreu no Ramal da Comunidade do Cuidado, região rural próxima ao Rio Caeté, deixando o veículo soterrado sob os escombros da estrutura.
Detalhes do incidente
Estrutura condenada: Moradores relatam que a ponte, em estado crítico há meses, já apresentava risco de colapso
Histórico de problemas: Esta não é a primeira ocorrência no local – outras passagens pela ponte terminaram em sustos e pequenos acidentes
Resposta rápida: A prefeitura enviou máquinas para remover os destroços do caminhão ainda no dia do acidente
Comunidade se mobiliza
Enquanto aguardam uma solução definitiva do poder público, os moradores iniciaram um mutirão para reconstruir a ponte provisoriamente. A estrutura é vital para o escoamento da produção local e acesso à cidade.
Fala de morador:
“Todo mundo sabe que essa ponte é perigosa, mas é a única ligação que temos. Já pedimos ajuda várias vezes, e agora estamos fazendo com nossas próprias mãos”, disse um agricultor que preferiu não se identificar.
Alerta para outras regiões
O caso expõe a precariedade da infraestrutura em ramais rurais do Acre. Só neste ano, a Defesa Civil estadual registrou 12 colapsos em pontes de madeira no interior. A prefeitura informou que estuda a substituição da ponte por uma estrutura metálica, mas não há prazo definido. Enquanto isso, a comunidade segue com a reconstrução manual.
