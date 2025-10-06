Geral
Idosa que caiu ao desembarcar de ônibus será indenizada em R$ 3 mil no AC
A 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por unanimidade, condenou a concessionária de transporte coletivo a indenizar uma idosa em R$ 3 mil por danos morais, após ela sofrer uma queda ao desembarcar do ônibus.
No acidente, ela machucou o joelho e a perna esquerda, fato confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito, anexado aos autos do processo. No entanto, a empresa recorreu da decisão, defendendo a inexistência de provas do ocorrido.
Para o relator do caso, juiz Marlon Machado, as lesões descritas no processo são compatíveis com o relato dado pela idosa. Segundo ele, ficou evidenciado o abalo a direitos da personalidade, ou seja, a um conjunto de direitos fundamentais que protegem aspectos inerentes à pessoa humana, como a integridade física e psicológica.
O magistrado também apontou que a empresa não cumpriu suas obrigações legais de garantir a prioridade e a segurança da idosa no desembarque do ônibus, conforme o artigo 42 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003). No caso, ficaram configuradas suas respectivas responsabilidades pelo acidente.
Homem é preso em Senador Guiomard conduzindo moto roubada
Uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada e o condutor preso por receptação durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizada na tarde da última quinta-feira (2), no km 89 da BR-317, em Senador Guiomard, interior do Acre.
A abordagem ocorreu por volta das 13h, quando os policiais pararam uma Honda/CG 125 Titan, com placa aparente de Ji-Paraná (RO). Durante a inspeção veicular, a equipe identificou indícios de adulteração nos elementos de identificação do veículo.
Após consulta aos sistemas, foi constatado que se tratava, na verdade, de uma Honda/CG 150 Titan KS, que possuía registro de roubo/furto.
O condutor relatou que estava com a motocicleta havia cerca de quatro meses e afirmou tê-la adquirido por meio de troca com outra moto, sem apresentar documentos ou informações sobre o antigo proprietário.
Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado, juntamente com o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde foram adotadas as providências cabíveis com base nos artigos 180 e 311 do Código Penal, que tratam de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Com informações da PRF/AC
Condutor é preso por embriaguez após fugir de fiscalização em Assis Brasil
Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de sábado (4) por embriaguez ao volante, depois de tentar fugir de uma fiscalização de alcoolemia na BR-317, no município de Assis Brasil, interior do Acre.
A ação ocorreu por volta das 19h40, quando uma equipe da PRF realizava operação no km 405 da rodovia. Ao receber ordem de parada, o motorista de um Volkswagen Saveiro, de cor cinza, desobedeceu à determinação e acelerou em alta velocidade, iniciando uma perseguição que se estendeu por cerca de dois quilômetros. O veículo foi interceptado no km 403.
Durante a abordagem, os policiais observaram sinais de embriaguez e submeteram o condutor ao teste do etilômetro, que registrou 0,91 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice que caracteriza crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).
O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Assis Brasil.
Com informações da PRF/AC
Operação apreende 13 veículos e prende uma pessoa em Cruzeiro do Sul
Quase 15 veículos, incluindo carros e motocicletas, foram apreendidos em uma operação de trânsito realizada em Cruzeiro do Sul na última sexta-feira (3). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (6).
A Polícia Militar e os Agentes de Trânsito apreenderam 9 motos, 2 carros e 2 carretinhas, somando 13 veículos, e fizeram várias autuações por condução sem habilitação e por documentação vencida dos veículos. Uma prisão foi feita durante a ação.
“Nós tivemos a operação Lei Seca, que busca coibir o uso de álcool na direção e foram conduzidas ao pátio dois automóveis, nove motocicletas, duas carretinhas daquelas de transporte. E durante uma abordagem, um cidadão que não tinha habilitação para conduzir a motocicleta, uma busca na base da justiça, observou-se que ele tinha um mandado de prisão em aberto, então ele foi preso em flagrante e foi encaminhado para a delegacia”, conta o Tenente Alessandro Martins, da PM de Cruzeiro do Sul.
