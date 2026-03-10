Cotidiano
IDIB divulga resultado definitivo da prova objetiva de concurso público; discursiva sai em 17 de março
Candidatos devem acessar portal da banca organizadora para conferir classificação individual e acompanhar próximas etapas
Os candidatos que participaram do concurso público organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) já podem conferir o resultado definitivo da prova objetiva. A lista com os habilitados e classificados para a próxima fase foi disponibilizada oficialmente no portal da organizadora.
De acordo com o cronograma do certame, a próxima etapa será a prova discursiva, cujo resultado está previsto para ser divulgado no dia 17 de março, também por meio do site da banca.
Para acessar o resultado individual e acompanhar todas as atualizações do concurso, os candidatos devem utilizar o endereço eletrônico oficial:
👉 https://concurso.idib.org.br
A organizadora recomenda que os participantes acompanhem regularmente o portal para não perder prazos e orientações sobre as próximas fases do processo seletivo.
Governo do Acre destina R$ 2 milhões para fortalecer futebol acreano em 2026
O recurso também contempla apoio ao campeonato de seleções municipais sub-17, à arbitragem do Campeonato Acreano, à crônica esportiva e ao campeonato amador adulto, incluindo despesas com logística e prestação de serviços
O governo do Acre autorizou a destinação de R$ 2 milhões para o fomento do futebol acreano em 2026, por meio da Lei nº 4.779, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE)nesta terça-feira, 10. A medida prevê investimentos em ações voltadas ao desporto de alto rendimento, com apoio à realização do Campeonato Acreano de Futebol Profissional e no fortalecimento das competições em diferentes categorias.
De acordo com a publicação, os recursos serão executados por meio de instrumento firmado entre o Poder Executivo e a Federação de Futebol do Acre, responsável pela organização das competições no estado. A lei estabelece que o investimento possui caráter específico e não habitual, com o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações relacionadas à realização do campeonato estadual profissional de 2026.
Os recursos serão destinados a ações como premiações para clubes participantes e campeões das competições estaduais, incluindo a primeira e segunda divisão do futebol profissional masculino, além de campeonatos femininos e categorias de base, como sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 e sub-11. A normativa também determina que parte do valor seja utilizada para premiar os clubes da primeira divisão do Campeonato Acreano, com R$ 50 mil para cada um dos oito times da competição, além de premiações específicas para os três primeiros colocados.
O recurso também contempla apoio ao campeonato de seleções municipais sub-17, à arbitragem do Campeonato Acreano, à crônica esportiva e ao campeonato amador adulto, incluindo despesas com logística e prestação de serviços. As despesas previstas na lei serão custeadas por dotação orçamentária da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel), com autorização para abertura de créditos adicionais, caso seja necessário para execução das ações.
Vereadores de Brasiléia se reúnem com representante do Deracre para discutir melhorias de infraestrutura
Encontro reuniu parlamentares, Governo do Estado e Prefeitura para tratar de demandas do município
O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, participou de uma reunião com o gerente regional do Alto Acre do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Luiz Ernesto, para discutir demandas relacionadas à infraestrutura do município de Brasiléia.
O encontro contou também com a presença dos vereadores Almir Andrade, Beto Dantas, Djahilson Américo, Careca Gadelha, Jorge da Laura e da vereadora Lucélia Borges.
Também participou da reunião o secretário municipal de Obras, Josué Elias.
Durante o encontro, foram discutidas demandas consideradas prioritárias para o município, com foco em melhorias na infraestrutura e em ações que possam contribuir para o desenvolvimento da região. A reunião também reforçou a importância da parceria entre o Poder Legislativo municipal, o Governo do Estado e a Prefeitura para viabilizar avanços e benefícios à população.
FEAB divulga edital e eleição para presidente será no dia 14 de abril
O presidente da Federação Acreana de Basquete(FEAB), José Ivonaldo Benigno, confirmou a divulgação do edital de convocação para a eleição do novo presidente da entidade. O pleito será realizado no dia 14 de abril, a partir das 18 horas, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco(CERBR).
“Estamos fechando esse ciclo no comando do basquete acreano. Não tenho o desejo de seguir no comando da modalidade e vamos esperar as inscrições das chapas”, declarou José Ivonaldo Benigno.
7 abril
A data limite para inscrição de chapas será o dia 7 de abril. A definição da data começa a movimentar os bastidores da modalidade.
Atlético decide eleição
Pelos critérios do estatuto da FEAB somente o Atlético Acreano tem direito a voto na eleição do próximo dia 14.Uma modalidade com várias equipes e muitos atletas chega a ser um “absurdo” um único clube decidir o futuro da modalidade para os próximos 3 anos.
