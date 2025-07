Identificados membros do PCC mortos após confronto com a PM em Porto Velho

Os criminosos de alta periculosidade Alesson M. C., vulgo Matador do ‘PCC’, Leandro C. F., Edson R. C. S., Yago Henrique A. S., Richard André P. A., Paulo Henrique S. M. vulgo “CR7 do PCC”, Vinícius Gustavo S. S., Antônio O. R. M., morreram após confronto com a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (02) no Beco São João, bairro Baixa da União, na região Central entral de Porto Velho (RO).

Os bandidos estavam com oito armas e entraram em confronto com a polícia. No revide eles acabaram baleados e morreram ao dar entrada no hospital João Paulo II. Dois tabletes de drogas também foram apreendidos.

Segundo a polícia todos os mortos tinham extensa ficha criminal.