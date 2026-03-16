Idaf realiza força-tarefa e reforça ações de defesa agropecuária em região isolada do Juruá

Uma força-tarefa da equipe de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) encerrou, no sábado, 14, ações de prospecção e monitoramento da sanidade vegetal, além de atividades voltadas à vigilância da sanidade animal, no município de Marechal Thaumaturgo, no Vale do Juruá.

A iniciativa teve como objetivo ampliar a regularidade das campanhas sanitárias e fortalecer o cadastro agropecuário na região. A ação também incluiu a realização de novos registros de produtores, considerando que o município é de difícil acesso, o que fez com que, durante vários dias, as equipes percorressem comunidades rurais, algumas delas localizadas em áreas isoladas e acessíveis apenas por via fluvial.

O chefe da unidade do Idaf em Marechal Thaumaturgo, Willians Praxedes, destacou a importância da força-tarefa na região. “Essa iniciativa e o apoio que equipes de outras unidades estão dando à nossa cidade demonstram que o Idaf mantém ações permanentes de defesa agropecuária, garantindo a segurança sanitária e o desenvolvimento sustentável, além de evitar a entrada e a disseminação de doenças e pragas em todo o estado”, afirma.

O apoio das equipes é considerado fundamental, especialmente por se tratar de um município que já apresentou índices mais elevados de inadimplência nas campanhas sanitárias e que faz fronteira com o Peru, o que exige maior atenção das ações de vigilância agropecuária. Durante a ação, os técnicos também percorreram comunidades rio acima até a foz do Rio Breu, área de divisa com o país vizinho, reforçando também o papel educativo do instituto por meio da orientação aos produtores, da conscientização sobre a importância da prevenção de doenças e do fortalecimento da vigilância sanitária nas comunidades atendidas.

Ao todo, 96 propriedades foram visitadas e vistoriadas para a realização da prospecção de pragas e doenças como monilíase, moko da bananeira, pragas dos citros e vassoura-de-bruxa da mandioca, além de atividades de educação sanitária voltadas a alunos do ensino fundamental e reunião com a Secretaria Municipal de Agricultura de Marechal Thaumaturgo.

Outras 60 propriedades participaram da busca ativa relacionada à declaração de rebanhos, vacinação contra a brucelose, atualização cadastral, realização de novos cadastros de propriedades e orientação sobre a vacinação contra a raiva dos herbívoros.

De acordo com o médico veterinário do Idaf e chefe da unidade em Senador Guiomard, Fernando Bortoloso, a atuação permanente da defesa agropecuária garante a segurança sanitária da produção rural.

“Somente com essa integração é possível manter a sanidade agropecuária, proteger a produção local e assegurar o crescimento sustentável do setor no estado., por isso a presença das equipes em campo permite orientar os produtores, regularizar a situação sanitária dos rebanhos e garantir que as campanhas de declaração e vacinação sejam cumpridas. Isso é essencial para manter o controle sanitário e proteger a pecuária do estado”, destacou.

Para a engenheira florestal e coordenadora Regional de Defesa Vegetal no Juruá, Ingrid Ribeiro, por meio dessas ações o órgão consegue identificar possíveis focos de pragas e doenças.

“Mais que uma ação pontual, iniciativas como essas mostram que a defesa agropecuária é um trabalho contínuo. Essas atividades de prospecção permitem identificar precocemente possíveis focos de pragas que podem causar grandes prejuízos à produção agrícola. Orientamos os produtores sobre boas práticas de manejo e a importância da vigilância constante nas lavouras”, explicou.

Além dos resultados técnicos, a força-tarefa evidencia o compromisso do governo do Acre em fortalecer a agropecuária de base familiar e ampliar a presença do Estado em áreas mais distantes. A operação permitiu concentrar diversas ações em uma única missão de campo, integrando o planejamento estratégico do Idaf para alcançar áreas de difícil acesso.















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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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