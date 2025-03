Idaf publica calendário oficial da campanha de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos

A crescente demanda por serviços de internet no Brasil, especialmente em áreas remotas e de difícil acesso, tem impulsionado a procura por soluções inovadoras. A Starlink, internet que oferece conexão via satélite,, operada pela SpaceX de Elon Musk, tem se destacado por levar internet de alta velocidade e baixa latência a regiões que tradicionalmente enfrentam dificuldades com a infraestrutura convencional.

Até dezembro de 2024, o Acre registrou 7.103 acessos à Starlink, ficando em 15ª posição no ranking nacional de assinaturas da operadora. Os dados, coletados pela TELETIME, são baseados no último balanço divulgado pela Anatel.

Em termos nacionais, a empresa encerrou o ano de 2024 com um total de 326 mil acessos no Brasil, o que representa um impressionante aumento de 145,8% em relação ao ano anterior. Esse crescimento fez com que a operadora conquistasse a liderança no segmento de internet via satélite no país, dominando cerca de 60% do mercado de banda larga.

Minas Gerais lidera o ranking de estados com o maior número de assinantes da Starlink, com 40 mil acessos, seguido de perto pelo Pará (38 mil), São Paulo (36 mil) e Amazonas (33 mil).

A cidade do Rio de Janeiro também se destacou, com 3.647 acessos ao serviço, encerrando 2024 como a maior base de usuários da Starlink no Brasil. Das 20 cidades com o maior número de assinaturas, dez são capitais, distribuídas pelas regiões Centro-Oeste (4), Norte (4) e Sudeste (2).

Embora as grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília tenham números expressivos de assinaturas, a taxa de acessos por 10 mil habitantes nessas localidades é significativamente inferior à de cidades menores e mais distantes.