Idaf prorroga prazo para Declaração de Rebanhos e reforça campanha de vacinação contra a brucelose no Acre

O governo do Acre, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), prorrogou, por meio da Portaria IDAF Nº 532, de 25 de novembro de 2025, o prazo para a realização da Declaração Anual de Rebanhos em todo o estado. Os produtores rurais têm até 31 de dezembro de 2025 para atualizar as informações sobre seus animais.

Para cumprir a exigência, o produtor deve comparecer ao escritório do Idaf mais próximo de sua propriedade e realizar a atualização cadastral obrigatória.

A declaração abrange espécies como bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos, aves (comerciais e de subsistência), animais aquáticos, abelhas e demais espécies de importância econômica para o agronegócio acreano. A medida reforça as ações de defesa agropecuária e contribui diretamente para o controle de doenças e para o ordenamento do trânsito animal no estado.

De acordo com Renan Viana, coordenador do Programa Estadual de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (Peefa), a declaração é fundamental para o planejamento das ações sanitárias.

“A Declaração Anual de Rebanho é um instrumento essencial para o controle sanitário, pois nos permite acompanhar a realidade do campo e direcionar estratégias de prevenção, vigilância e resposta rápida a possíveis ocorrências de doenças”, destacou.

Nesta etapa, os produtores também devem registrar a vacinação obrigatória contra a brucelose em fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade. O registro deve ser realizado até 31 de dezembro, data de encerramento da campanha.

O coordenador do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, o médico-veterinário Jean Carlos Torres, reforçou a importância do cumprimento das obrigações sanitárias.

“A participação do produtor é indispensável para manter o Acre com um status sanitário seguro. Tanto a declaração de rebanhos quanto a vacinação contra a brucelose garantem organização, transparência e segurança na movimentação dos animais, fortalecendo todo o setor produtivo”, afirmou.

O Idaf alerta que o não cumprimento do prazo pode gerar multas, bloqueio da Guia de Trânsito Animal (GTA) e outras restrições sanitárias, impactando diretamente a comercialização e o transporte dos rebanhos.

Relacionado

Comentários