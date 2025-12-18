Conecte-se conosco

Idaf prorroga por 30 dias prazo para declaração anual de rebanho em Brasiléia e região

Publicado

1 hora atrás

em

Produtores rurais agora têm até 31 de dezembro para registrar bovinos, equinos, suínos e outras espécies; declaração é obrigatória e essencial para controle sanitário

A declaração é obrigatória para todas as propriedades rurais e inclui o registro de todas as espécies animais, como bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos e aves. Foto: captada 

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) prorrogou por mais 30 dias o prazo para que produtores rurais de Brasiléia e municípios vizinhos realizem a declaração anual de rebanho. Agora, o procedimento poderá ser feito até 31 de dezembro.

A campanha começou em 1º de outubro e terminaria no fim de novembro, mas, diante da demanda de criadores que ainda não haviam regularizado a situação, o Idaf decidiu estender o prazo. O chefe da unidade local, Fernando Bonilho, explicou que a medida busca evitar penalizações e garantir que todos possam cumprir a obrigação legal.

A declaração é obrigatória para todas as propriedades rurais e deve incluir o registro de todas as espécies animais: bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos e aves. Além do cumprimento da legislação, o levantamento é fundamental para o controle sanitário e para o acompanhamento da produção pecuária no estado.

O Idaf ressalta que o cadastro ajuda a identificar nascimentos, mortes e possíveis doenças, permitindo ações preventivas e contribuindo para a manutenção da saúde dos rebanhos. A regularização também é necessária para acesso a políticas públicas e financiamentos do setor agropecuário.

Paralelamente, segue em vigor a campanha de vacinação contra a brucelose, voltada para bezerras bovinas e bubalinas com idade entre 3 e 8 meses. O prazo para a imunização também se encerra no dia 31 de dezembro, e a orientação é que os produtores procurem profissionais habilitados para realizar a vacinação.

O descumprimento das obrigações pode resultar em restrições, como a impossibilidade de emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), acesso a financiamentos e outros serviços, além de medidas administrativas previstas em lei.

Mesmo durante o período de festas, o IDAF informou que a unidade de Cruzeiro do Sul continuará funcionando, com atendimento em sistema de revezamento nos feriados, garantindo suporte aos produtores.

A recomendação é que os criadores procurem o escritório do IDAF o quanto antes para evitar pendências e assegurar a regularidade da atividade pecuária na região.

Iapen promove momento em família para detentos com portaria de trabalho externo

Publicado

46 minutos atrás

em

18 de dezembro de 2025

Por

A atividade contou também com um almoço servido para os detentos e suas famílias, e um momento de oração, conduzido pelos pastores da igreja Família Videira, Edmilson Assis e Valéria Rigamonte

Iapen promove momento em família para detentos com portaria de trabalho externo. Foto: Diogo José/Iapen

Com o objetivo de garantir a ressocialização de pessoas privadas de liberdade e o acolhimento e aproximação com familiares, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) promoveu um momento em família para detentos com portaria de trabalho externo no Complexo Penitenciário de Rio Branco, nesta quinta-feira, 18. O momento foi destinado para a reunião de 65 detentos com seus familiares, como esposa e filhos. Aqueles que não têm nem esposa nem filhos puderam convidar o pai e a mãe.

O detento E. O. S., que trabalha na Fazendinha, a horta do complexo, reencontrou a esposa e quatro dos oito filhos. Ele conta que sempre foi próximo das crianças e que sente saudades: “O sonho da gente é toda hora sair daqui e ir pra perto deles. Eles são o meu coração”. A esposa dele, R. O. explica que, para os filhos, a atividade foi muito importante: “Pra mim está sendo muito bom, e eu acredito que pros filhos dele está sendo melhor, porque ele é um pai muito presente. Os dois menores são autistas, é mais difícil ainda pra eles entender, sentem muita falta dele.”

Com foco na ressocialização, ação de reintegração entre detentos e familiares é realizada no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Foto: Isabelle Nascimento/Iapen

André Vinício Assis, diretor de Reintegração Social do Iapen, explica que essa ação é parte essencial da ressocialização: “Isso é reintegrar o convívio familiar, ressocializar essas pessoas. Esse é um dos papéis fundamentais do Iapen, e essa ação não tem sido diferente. Ela tem sido feita nas unidades dos municípios e hoje nós estamos fazendo aqui no Complexo Penitenciário de Rio Branco.”

A atividade contou também com um almoço servido para os detentos e suas famílias, e um momento de oração, conduzido pelos pastores da igreja Família Videira, Edmilson Assis e Valéria Rigamonte.

Produção de café dobra em um ano e safra total de grãos de novembro no Acre é estimada em mais de 187 mil toneladas

Publicado

53 minutos atrás

em

18 de dezembro de 2025

Por

O projeto é fruto da articulação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria com a Cooperativa de Café do Juruá (Coopercafé), consolidando-se como ponte estratégica entre o governo estadual

Produção de café tem aumentado com investimentos, resultado de parcerias. Foto: Secom

A produção de café no Acre teve um aumento de 113,3% no período que abrange novembro de 2024 e deste ano. Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado no último dia 22 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção do grão, que tem sido um dos cultivos em ascensão no Acre, saiu de 3.079 toneladas no ano passado para 6.581 toneladas neste ano.

Os dados apontam ainda que a safra total no estado deve chegar a 187.062 toneladas em uma área plantada de 62.913 hectares para cultivo de cereais, leguminosas e oleaginosas. Além do café, foram estimadas as seguintes produções.

Produção agrícola (em toneladas)
  • Mandioca – 494.311
  • Milho – 123.214
  • Banana – 89.854
  • Soja – 56.656
  • Cana-de-açúcar – 10.181
  • Laranja – 5.252
  • Arroz – 4.339
  • Feijão – 2.829
  • Fumo – 112

O cultivo da mandioca lidera com folga, seguido pelo milho e pela banana, enquanto o fumo aparece como a menor produção.

Governo criou concurso da qualidade de café e agora desenvolve Programa Solo Fértil para apoiar o produtor. Foto: Secom

Incentivo ao café

Nos últimos anos, o Acre tem apostado e incentivado na produção do café, se tornando um modelo de desenvolvimento sustentável, aliando economia e preservação em um dos produtos mais consumidos no mundo. Além disso, fortalece uma dinâmica de cooperativismo, que tem dado resultado e alcançado pequenos e médios produtores que agora já conseguem contribuir para essa safra.

Este ano, a cidade de Mâncio Lima, no interior do Acre, ganhou o maior complexo industrial da agricultura familiar da Região Norte, com investimento de R$ 10 milhões, e acendeu novas luzes sobre o cooperativismo e a bioeconomia amazônica, agregando tecnologia e valor ao café cultivado por mãos que conhecem profundamente a terra.

O projeto é fruto da articulação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria com a Cooperativa de Café do Juruá (Coopercafé), consolidando-se como ponte estratégica entre o governo estadual, o governo federal e a iniciativa privada.

Além da vocação produtiva, o Complexo Industrial do Café do Juruá é um modelo exemplar de respeito ambiental e tecnologia limpa. Com uma estrutura física de 1.640 m², o parque fabril opera com energia 100% renovável, fornecida por 356 painéis solares que geram mensalmente 21.500 kWh, e adota práticas como o reuso inteligente da água da chuva e o uso de lenha certificada.

Somado a isso, no último dia 9, o setor cafeeiro do Acre recebeu um impulso de R$ 14,7 milhões com a assinatura de um convênio entre a ABDI e a Cooperativa dos Extrativista do Acre (Cooperacre). Durante o ato, o governador em exercício, Nicolau Júnior, ressaltou o papel do governo como parceiro no fortalecimento dos produtores rurais e na criação de um ambiente favorável aos negócios.

O complexo em Acrelândia será construído em um terreno cedido pelo governo do Acre, que tem contribuído com o fortalecimento da cadeia também com a mecanização, entrega de insumos e tecnologias que chega à zona rural.

Este ano, a cidade de Mâncio Lima, no interior do Acre, ganhou o maior complexo industrial da agricultura familiar da Região Norte, com investimento de R$ 10 milhões. Foto: Secom

Projetos

O secretário de Estado de Agricultura, José Luis Tchê, disse que as parcerias ao longo dos anos tem fortalecido a cultura do café, resultando na expansão do produto em todo o estado.

“O Complexo do Juruá já é um sinal disso, e agora teremos mais dois complexos. Foi publicado no Diário Oficial o lançamento do edital para a compra de mudas de café e cacau, aprovado pela nossa Assembleia Legislativa. Essas mudas serão adquiridas diretamente dos viveiristas locais, o que representa um grande avanço. Já temos garantido recurso para um milhão e meio de mudas de café neste ano e mais seis milhões para o próximo. Nosso governo vem trabalhando para fortalecer a cafeicultura do Acre, que já é reconhecida não apenas no Estado, mas também no Brasil e no mundo pela qualidade do nosso café”, destacou.

Produção de café teve aumento de mais de 100%, aponta IBGE. Foto: Secom

Ele acredita que esses investimentos como esse devem gerar mais emprego e renda para a população, além de agregar valor ao produto acreano. Ele também destacou a importância do programa Solo Fácil, voltado para a análise de solo na agricultura familiar.

“Detectamos logo no início que 95% da nossa agricultura familiar não realiza análise de solo, algo básico e fundamental para qualquer produção. O programa Solo Fácil utiliza uma tecnologia nova, os equipamentos NIRS, que já estão em fase de testes. Enviamos provas e contraprovas para São Paulo e acreditamos que até o início do próximo mês os aparelhos estarão prontos para uso. Esse é um primeiro passo: com a análise correta, conseguimos corrigir o solo da maneira necessária. Além disso, a mecanização implementada pelo governo tem dado muito resultado.”

Tchê ressaltou ainda o programa Plantando Água, que busca garantir irrigação durante o período de seca.

“Vivemos em uma região com dois climas bem definidos: chuva e seca. Por isso, criamos o programa Plantando Água, que consiste na construção de tanques e barragens para armazenar a água da chuva e utilizá-la na irrigação. Um exemplo é a produtora Kate, que no ano passado colheu 90 sacos de café por hectare, mesmo sem irrigação. Este ano, devido ao verão severo, a produção caiu para 14 sacos por hectare. Agora, com a construção de tanques, esperamos que ela e outros produtores possam colher muito mais. O café e o cacau, mas principalmente o café, trazem dignidade ao agricultor familiar, mudando sua vida quando ele passa a colher 70, 80 ou até 100 sacos por hectare.”

Brasil

Polícia Civil prende homem suspeito de estupro de vulnerável em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

18 de dezembro de 2025

Por

Além dos abusos, o homem também a agredia fisicamente e fazia ameaças de morte para que ela não contasse os crimes a ninguém

Equipe da DECAV cumpriu mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV), prendeu na última quarta-feira, 17, A.G.S., de 40 anos, suspeito do crime de estupro de vulnerável, em Rio Branco.

De acordo com as investigações, o suspeito é pai da vítima, que atualmente tem 16 anos. Em depoimento, a adolescente relatou que vinha sendo abusada sexualmente pelo investigado desde os 10 anos de idade. Além dos abusos, o homem também a agredia fisicamente e fazia ameaças de morte para que ela não contasse os crimes a ninguém.

A investigação teve início após uma denúncia anônima registrada por meio do Disque 100, canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos. Com base nas informações apuradas, a autoridade policial representou pela prisão do suspeito, que foi deferida pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco.

O mandado de prisão foi cumprido pela equipe da DECAV no bairro Rosa Linda. Após a prisão, A.G.S. foi conduzido à sede da delegacia especializada, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

O suspeito permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça a importância das denúncias anônimas, que são fundamentais para a identificação e responsabilização de autores de crimes, especialmente aqueles cometidos contra crianças e adolescentes.

