Idaf promove simulado de combate à praga da banana e fortalece medidas fitossanitárias no Acre

Para contribuir com o aprimoramento técnico na capacitação sobre pragas da bananeira, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Corpo de Bombeiros, promoveu, nesta sexta-feira, 6, um Simulado de Resposta à Fusariose Raça 4 Tropical (Foc R4T).

Durante toda a manhã, os técnicos do Idaf receberam orientações sobre as formas mais adequadas para o combate, usando estratégias como levantamentos de detecções, identificação de sintomas de moko da bananeira e fusariose raça 4 tropical, coleta de amostras oficiais e simulado de emergência fitossanitária com diferentes estudos e evoluções de casos utilizando a ferramenta Sistema de Comandos de Incidentes (SCI), ferramenta reconhecida internacionalmente para o gerenciamento de emergências.

A chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal do Idaf, Gabriela Tamwing, destaca a importância da capacitação técnica para uma solução rápida e eficaz no caso de detecção da doença em campo.

“É de extrema importância capacitar o corpo técnico para que esteja preparado desde a identificação da doença ainda no campo. O treinamento das equipes e a aplicação do (SCI) minimizam atrasos nas respostas em caso de detecção e confirmação de focos, o que melhora significativamente a eficiência no combate à praga. Nós, do Idaf, mantemos o monitoramento constante em todas as plantações do Acre e estamos preparados para qualquer eventualidade”, afirmou.

O Acre permanece livre da Fusariose Raça 4 Tropical (R4T), uma praga quarentenária ausente no Brasil, considerada uma das maiores ameaças à bananicultura mundial. A doença ataca todas as variedades de bananas comerciais e tem a capacidade de sobreviver no solo por até 40 anos, o que a torna extremamente difícil de erradicar.

Embora ainda não haja registros da doença no território brasileiro, o fungo já foi identificado em países da América do Sul, como Peru, Colômbia e Venezuela. Diante desse cenário, o Idaf tem adotado uma postura proativa, intensificando as ações de monitoramento da praga em todas as suas regionais. As iniciativas se concentram na prevenção, na educação sanitária junto aos produtores e na preparação para atendimento emergencial em casos suspeitos.

O técnico agrícola Dionescley Gomes, que atua no município de Acrelândia, uma das maiores regiões produtoras de banana do estado, destacou a relevância prática do treinamento para a realidade local.

“Agradeço ao Idaf por promover este treinamento, que fortaleceu nossa capacidade de preservar a sanidade das culturas, preparando-nos para identificar e erradicar possíveis focos da doença por meio de protocolos de mitigação. Continuarei dialogando com os produtores para manter a produção saudável”, destacou Dionescley Gomes.

Representando o Corpo de Bombeiros Militar, um dos parceiros da ação, a 1º tenente Misma Fernandes, explicou a importância da aplicação do Sistema de Comando de Incidentes (SCI) no contexto da defesa agropecuária.

“Recebemos o convite do Idaf para explicar como funciona o SCI, ferramenta de gerenciamento de crises, desastres e eventos planejados e não planejados, que já é utilizada há alguns anos pelo Corpo de Bombeiros Militar. Com a instrução aplicada aos técnicos,a partir de agora será possível este tipo de gerenciamento em prevenção, monitoramento e controle de pragas”, ressaltou.

A atividade marcou o encerramento da Capacitação sobre Pragas da Bananeira, realizada ao longo da semana pelo Idaf. A iniciativa integra uma série de ações voltadas ao fortalecimento da vigilância fitossanitária no estado e faz parte do Manejo Integrado de Pragas (MIP), que contribui para uma produção agrícola mais sustentável, segura e eficiente.

