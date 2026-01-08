Produtores rurais que participaram da campanha de vacinação contra a brucelose no segundo semestre de 2025 têm até sábado, 10, para declarar o atestado da imunização dos animais no sistema do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), conforme a Portaria Idaf nº 220, de 28/08/2015.

A declaração da vacinação, após a imunização de bezerras bovinas e bubalinas com idade entre 3 e 8 meses, é obrigatória e integra as ações de sanidade animal previstas no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT).

O não cumprimento do prazo pode acarretar sanções administrativas, como multas e restrições para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) e bloqueios cadastrais no sistema, dificultando operações comerciais e movimentação de animais.

Segundo o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal do Idaf, Alan Palú, o registro da vacinação é fundamental para o controle sanitário do rebanho no estado. “A declaração da vacinação no sistema do Idaf é essencial para o monitoramento sanitário, a rastreabilidade dos animais e a prevenção da brucelose, uma doença que representa riscos à saúde animal e humana”, afirma.

A vacinação deve ser realizada exclusivamente por médico veterinário ou agente vacinador cadastrado no Idaf, ou por profissional habilitado sob sua responsabilidade, com a emissão de atestado oficial, documento necessário para a comprovação da imunização no sistema do instituto.

The post Idaf orienta produtores sobre encerramento do prazo de declaração do atestado da vacinação contra brucelose appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários