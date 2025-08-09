Acre
Idaf fortalece defesa vegetal em congresso e amplia estratégias de controle fitossanitário para citros
Engenheiros Agrônomos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) marcaram presença dos dias 4 e 8 de agosto de 2025 no 29º Congresso Brasileiro de Fruticultura (CBFruti), realizado em Campinas (SP). O evento é promovido bienalmente pela Sociedade Brasileira de Fruticultura (SBF) e é considerado o principal encontro científico e de inovação tecnológica em fruticultura da América Latina.
Reunindo especialistas, produtores, pesquisadores e grandes marcas do setor, o congresso teve como foco o debate de tendências, a apresentação de soluções inovadoras e a construção de novas conexões comerciais e científicas. O ambiente se mostrou propício para o fortalecimento da atuação dos profissionais do Idaf para garantir a sanidade das frutas no estado do Acre.
“Participar deste evento foi uma forma de assegurar que o governo do Acre esteja alinhado com as práticas mais atualizadas em defesa vegetal. A Coordenação de Sanidade Citrícola sai fortalecida, com novas ferramentas e estratégias para proteger a citricultura e outras frutíferas de importância local. Assistimos a palestras sobre os desafios e estresses climáticos enfrentados pela citricultura, com foco no manejo do greening. Foram apresentados os sintomas da doença nas plantas e frutos cítricos, além das estratégias de manejo e controle do inseto vetor, o psilídeo. Também foi discutida a importância da produção de mudas em viveiros telados”, explica Ana Cláudia Alves D’Abadia, coordenadora do Programa Estadual de Sanidade Citrícola do Idaf.
Um dos grandes destaques deste ano foi a abordagem do Greening (Huanglongbing – HLB), doença altamente destrutiva dos citros no Brasil e considerada a maior ameaça à citricultura mundial. A enfermidade é causada por uma bactéria transmitida pelo psilídeo Diaphorina citri, inseto conhecido pelos citricultores há cerca de 20 anos. De coloração branca acinzentada e com manchas escuras nas asas, o psilídeo é frequentemente encontrado nos pomares durante os períodos de brotação das plantas.
A equipe também atua na fiscalização do trânsito de frutas in natura e material de propagação vegetativo oriundos de outros estados, por meio de barreiras fixas. Durante as abordagens, é realizada a conferência da documentação fitossanitária, conforme as diretrizes estabelecidas pela Portaria SDA/MAPA nº 1.326, de 4 de julho de 2025, do Ministério da Agricultura e Pecuária/Secretaria de Defesa Agropecuária.
“Esta é uma excelente oportunidade para conhecer e se atualizar sobre os diversos trabalhos que estão sendo desenvolvidos no Brasil e em outros países. Esse congresso revela a grande diversidade de culturas agrícolas que vêm sendo exploradas em diferentes regiões do mundo, apresentando conhecimentos e iniciativas que promovem a inovação no campo,” ressalta o engenheiro agrônomo do Idaf, Igor Figueiredo.
Para a coordenadora de Defesa Vegetal da Regional Alto Acre, Ana Cláudia Vieira dos Santos, os temas abordados no evento abrangeram desde novas tecnologias de manejo integrado de pragas até estratégias de monitoramento fitossanitário. “A participação no congresso reforça o compromisso da Defesa Vegetal em manter-se atualizada frente aos desafios do setor, garantindo a segurança e a qualidade da produção agrícola no Alto Acre. A expectativa é que os conhecimentos adquiridos contribuam diretamente para o fortalecimento das cadeias produtivas locais e para o desenvolvimento sustentável da fruticultura no estado”, disse.
Show “É cantando que a gente se entende” celebrará 75 anos de vida e 45 anos da carreira de Sérgio Souto
O cantor e compositor Sérgio Souto estará novamente nos palcos das noites acreanas neste mês de agosto brindando seus 75 anos de vida e 45 anos de carreira musical.
O show, intitulado “É cantando que a gente se entende”, acontecerá na próxima sexta-feira (15), partir das 21h, no Afa Jardim, localizado na rua Silvestre Coelho, bairro do Bosque, e contará com participações especiais de Lina Grasiela, Camile Castro, Lidianne Cabral, Anderson Liguth, Rogério Rock e Moças do Samba.
Os músicos James Fernandes, Nilton Castro, Raildo, João Gabriel, Abimael Rufino, Paulinho Nobre e o popular Dentinho acompanharão Sérgio em suas poesias e melodias, várias delas conhecidas em todo Brasil e em outros países.
“Essa será uma noite de celebrar a arte, a cultura, a música, a família, aos amigos e a todos os apreciadores das músicas e das poesias inspiradas em minhas vivências amazônicas, e por tantos outros lugares do nosso Brasil”, ressalta.
Os ingressos e mesas para o show histórico da carreira de Sérgio Souto podem ser adquiridos pelos contatos (68) 99990 0634/ (68) 99998 9754, sendo que a chave pix para aquisição de ingressos é o CPF 509.097.387.34.
Acerca da logística do evento, estão sendo vendidas mesas de seis e oito lugares para acomodar os apreciadores do show.
No meses de setembro e outubro, o ilustre artista acreano estará se apresentando nas cidades de Beja e Lisboa, em Portugal, a convite da Unesco. “Esse é um momento de imensa alegria porque estaremos levando, mais uma vez, o nome do Acre para o mundo. É com muito orgulho que agradeço a Unesco e aos meus amigos Rogério Rock, Samuel Samuka, Maurício Sena e meu parceiro português Joaquim Simões, que me apoiam neste projeto espetacular da Amazônia para o mundo”, diz Souto.
O Show “É cantando que a gente se entende” conta com o apoio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Rogério Auto Peças, Albuquerque Imobiliária, Fecomércio, Biau Som e vários veículos da imprensa acreana.
SOBRE SÉRGIO SOUTO
Com quatorze discos gravados, Sérgio Souto tem músicas gravadas por Jessé, Cristina Santos, Nelson Gonçalves, Fabíola Sendino, Elba Ramalho, Claudio Nucci, Fagner, Nina Wirth, Mayra May, Jorge Vercilo, Ângela Jobim, Luciah Helena, Taís Sodré, Sophia Ardessore, Eliana Printes, Nilson Chaves e muitos outros.
Sérgio Souto, nascido em Sena Madureira, mudou-se aos 15 anos para o Rio de Janeiro, conquistando reconhecimento nacional por suas composições inspiradas na Amazônia e nos povos da floresta, abriu sua apresentação musical lembrando de sua infância durante o tempo em que viveu na capital, Rio Branco, e atravessava o Rio Acre nadando para assistir aos filmes no Cine Teatro Recreio.
As memórias e os afetos de Sérgio pelo Acre e a Amazônia ecoaram em vários palcos do Brasil, ora por seu canto, ora por intérpretes que tornaram suas letras mais famosas, como a música “Lembrando de você”, gravada por Elba Ramalho e “Minha Aldeia”, que integrou a trilha sonora da novela “Sinhá Moça”, da Rede Globo de Televisão.
Tornou-se ainda mais conhecido em sua carreira ao vencer o Festival Rodada Brahma de Música Popular Brasileira (MPB) com a canção “Falsa Alegria”.
Participou de quase todos os grandes festivais de música do país: Rodada Brahma de Música Popular Brasileira; Festival 79 da TV TUPI, em São Paulo; Festival dos Festivais da TV Globo; Festival Rímula de Música do SBT, em São Paulo; Festival O Som das Águas da TV Manchete, em Lambari, MG e outros.
Apresentou-se nos principais palcos do Brasil, tais como Maracanãzinho-RJ, Geraldão – Recife, Anhembi- São Paulo, Olímpia- São Paulo, Teatro Amazonas- Manaus, Teatro da Paz- Belém, Teatro Castro Alves- Salvador, Carlos Gomes- Vitória – ES, Teatro Plácido de Castro- Rio Branco; Dragão do Mar- Fortaleza, Teatro das Bacabeiras- Macapá, entre outros.
Fez parte de diversos projetos culturais, tais como a Bienal Internacional da Música, em Belém- PA, Cantorias Amazônicas, no Rio de Janeiro, Acorde Brasileiro, em Porto Alegre, Projeto Pixinguinha por todas as cidades do Nordeste.
Em 2010, no Rio Grande do Sul, inicia mais uma turnê em comemoração do aniversário do seu parceiro e amigo Sergio Napp, um dos grandes poetas da música gaúcha, e em seguida grava o CD “Frente e verso” só com a obra dos dois.
A espontaneidade do seu processo de compor associa-se aos trabalhos de seus parceiros letristas Paulo Cesar Pinheiro, Sergio Natureza, Amaral Maia, Aldir Blanc, Jota Maranhão, Agenor de Oliveira, Joãozinho Gomes, Enrico de Miceli, Sergio Napp, Jorge Andrade, Celdo Braga, Jorge Vercilo e muitos
outros.
Petecão só definirá voto sobre impeachment de Moraes após abertura de processo
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) afirmou, neste sábado, 9, que não irá antecipar sua posição sobre um eventual processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
Segundo Petecão, a definição do voto só ocorrerá caso o processo seja instaurado no Senado. Ele destacou que o impeachment é um julgamento e, portanto, exige do parlamentar isenção e respeito às regras do devido processo legal.
“Na democracia que defendo, não é republicano nem responsável manifestar antecipadamente o meu voto antes mesmo de o processo ser iniciado, sob pena de comprometer a imparcialidade que a Constituição exige de um senador da República”, afirmou.
O parlamentar ressaltou que, caso a matéria avance, irá ouvir todas as partes, analisar as provas e decidir com base na lei, na Constituição e no interesse do Brasil.
Parlamentares de oposição anunciaram, na quinta-feira (7), que reuniram 41 assinaturas em apoio ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O movimento sinaliza que o texto pode ter maioria para ser aprovado no Senado, caso o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), coloque um dos pedidos contra o magistrado na pauta.
Onda de ar polar chega ao Acre com ventos fortes e queda de temperatura neste sábado
Fenômeno deve atingir todo o estado, provocando mínimas de até 15°C; previsão inclui chuvas isoladas em algumas regiões.
O Acre terá neste sábado (9) a chegada de uma onda de ar frio de origem polar, que deve provocar ventos intensos e queda acentuada nas temperaturas durante a noite. O fenômeno, segundo o portal O Tempo Aqui, também alcança Rondônia, áreas do Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões da Bolívia e do Peru. Em alguns pontos, há possibilidade de chuvas passageiras.
No leste e sul do Acre, que inclui microrregiões como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a previsão indica tempo muito ventilado, chuvas isoladas e baixa probabilidade de tempestades. A umidade relativa do ar deve variar de 35% a 45% à tarde e de 85% a 95% no início da manhã, com ventos contínuos de fracos a moderados, e rajadas mais fortes vindas do sudeste.
No centro e oeste, abrangendo cidades como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o ar polar também provoca ventos e chuvas pontuais, que podem ser mais intensas em áreas isoladas. A umidade varia de 60% a 70% à tarde e de 90% a 100% ao amanhecer, com ventos fracos a calmos e rajadas moderadas do sudeste.
Previsão de temperaturas para as principais regiões:
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 15°C e 17°C; máximas de 24°C a 26°C.
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas de 15°C a 17°C; máximas entre 23°C e 25°C.
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas de 16°C a 18°C; máximas de 24°C a 26°C.
Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano: mínimas de 17°C a 19°C; máximas de 27°C a 29°C.
Tarauacá e Feijó: mínimas de 18°C a 20°C; máximas de 28°C a 30°C.
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 19°C a 21°C; máximas de 28°C a 30°C.
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas de 19°C a 21°C; máximas de 28°C a 30°C.
