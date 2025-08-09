Idaf fortalece defesa vegetal em congresso e amplia estratégias de controle fitossanitário para citros

O cantor e compositor Sérgio Souto estará novamente nos palcos das noites acreanas neste mês de agosto brindando seus 75 anos de vida e 45 anos de carreira musical.

O show, intitulado “É cantando que a gente se entende”, acontecerá na próxima sexta-feira (15), partir das 21h, no Afa Jardim, localizado na rua Silvestre Coelho, bairro do Bosque, e contará com participações especiais de Lina Grasiela, Camile Castro, Lidianne Cabral, Anderson Liguth, Rogério Rock e Moças do Samba.

Os músicos James Fernandes, Nilton Castro, Raildo, João Gabriel, Abimael Rufino, Paulinho Nobre e o popular Dentinho acompanharão Sérgio em suas poesias e melodias, várias delas conhecidas em todo Brasil e em outros países.

“Essa será uma noite de celebrar a arte, a cultura, a música, a família, aos amigos e a todos os apreciadores das músicas e das poesias inspiradas em minhas vivências amazônicas, e por tantos outros lugares do nosso Brasil”, ressalta.

Os ingressos e mesas para o show histórico da carreira de Sérgio Souto podem ser adquiridos pelos contatos (68) 99990 0634/ (68) 99998 9754, sendo que a chave pix para aquisição de ingressos é o CPF 509.097.387.34.

Acerca da logística do evento, estão sendo vendidas mesas de seis e oito lugares para acomodar os apreciadores do show.

No meses de setembro e outubro, o ilustre artista acreano estará se apresentando nas cidades de Beja e Lisboa, em Portugal, a convite da Unesco. “Esse é um momento de imensa alegria porque estaremos levando, mais uma vez, o nome do Acre para o mundo. É com muito orgulho que agradeço a Unesco e aos meus amigos Rogério Rock, Samuel Samuka, Maurício Sena e meu parceiro português Joaquim Simões, que me apoiam neste projeto espetacular da Amazônia para o mundo”, diz Souto.

O Show “É cantando que a gente se entende” conta com o apoio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Rogério Auto Peças, Albuquerque Imobiliária, Fecomércio, Biau Som e vários veículos da imprensa acreana.

SOBRE SÉRGIO SOUTO

Com quatorze discos gravados, Sérgio Souto tem músicas gravadas por Jessé, Cristina Santos, Nelson Gonçalves, Fabíola Sendino, Elba Ramalho, Claudio Nucci, Fagner, Nina Wirth, Mayra May, Jorge Vercilo, Ângela Jobim, Luciah Helena, Taís Sodré, Sophia Ardessore, Eliana Printes, Nilson Chaves e muitos outros.

Sérgio Souto, nascido em Sena Madureira, mudou-se aos 15 anos para o Rio de Janeiro, conquistando reconhecimento nacional por suas composições inspiradas na Amazônia e nos povos da floresta, abriu sua apresentação musical lembrando de sua infância durante o tempo em que viveu na capital, Rio Branco, e atravessava o Rio Acre nadando para assistir aos filmes no Cine Teatro Recreio.

As memórias e os afetos de Sérgio pelo Acre e a Amazônia ecoaram em vários palcos do Brasil, ora por seu canto, ora por intérpretes que tornaram suas letras mais famosas, como a música “Lembrando de você”, gravada por Elba Ramalho e “Minha Aldeia”, que integrou a trilha sonora da novela “Sinhá Moça”, da Rede Globo de Televisão.

Tornou-se ainda mais conhecido em sua carreira ao vencer o Festival Rodada Brahma de Música Popular Brasileira (MPB) com a canção “Falsa Alegria”.

Participou de quase todos os grandes festivais de música do país: Rodada Brahma de Música Popular Brasileira; Festival 79 da TV TUPI, em São Paulo; Festival dos Festivais da TV Globo; Festival Rímula de Música do SBT, em São Paulo; Festival O Som das Águas da TV Manchete, em Lambari, MG e outros.

Apresentou-se nos principais palcos do Brasil, tais como Maracanãzinho-RJ, Geraldão – Recife, Anhembi- São Paulo, Olímpia- São Paulo, Teatro Amazonas- Manaus, Teatro da Paz- Belém, Teatro Castro Alves- Salvador, Carlos Gomes- Vitória – ES, Teatro Plácido de Castro- Rio Branco; Dragão do Mar- Fortaleza, Teatro das Bacabeiras- Macapá, entre outros.

Fez parte de diversos projetos culturais, tais como a Bienal Internacional da Música, em Belém- PA, Cantorias Amazônicas, no Rio de Janeiro, Acorde Brasileiro, em Porto Alegre, Projeto Pixinguinha por todas as cidades do Nordeste.

Em 2010, no Rio Grande do Sul, inicia mais uma turnê em comemoração do aniversário do seu parceiro e amigo Sergio Napp, um dos grandes poetas da música gaúcha, e em seguida grava o CD “Frente e verso” só com a obra dos dois.

A espontaneidade do seu processo de compor associa-se aos trabalhos de seus parceiros letristas Paulo Cesar Pinheiro, Sergio Natureza, Amaral Maia, Aldir Blanc, Jota Maranhão, Agenor de Oliveira, Joãozinho Gomes, Enrico de Miceli, Sergio Napp, Jorge Andrade, Celdo Braga, Jorge Vercilo e muitos

outros.

