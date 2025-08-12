Acre
IDAF confirma quatro casos de raiva animal no Vale do Juruá e alerta produtores rurais
Doença foi detectada em Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul; órgão orienta sobre sintomas e reforça vacinação obrigatória de rebanhos
O Instituto de Defesa Agroflorestal do Acre (IDAF) confirmou nesta semana quatro casos de raiva animal no Vale do Juruá, sendo três em Mâncio Lima e um em Cruzeiro do Sul. Outras suspeitas ainda estão sob análise, acendendo o alerta para a doença, que é letal e pode ser transmitida para humanos.
De acordo com o médico veterinário Luiz Leite, do IDAF, a raiva não atinge apenas cães e gatos, mas também gado e outros animais de criação. A principal forma de transmissão ocorre por meio da mordida de morcegos hematófagos (que se alimentam de sangue).
Sintomas e medidas urgentes
Animais infectados apresentam:
Dificuldade para andar
Tremores e salivação excessiva
Queda e morte em cerca de cinco dias
“Ao notar qualquer alteração de comportamento, o produtor deve acionar o IDAF em até 24 horas”, alertou Leite. O órgão está realizando bloqueios sanitários nas áreas afetadas, orientando produtorese intensificando a vacinação dos rebanhos.
Vacinação e cuidados
A imunização contra a raiva é obrigatória anualmente, mas, em regiões com casos confirmados, o intervalo entre as doses pode ser reduzido. O IDAF também alerta que animais suspeitos não devem ser manipulados sem acompanhamento técnico, para evitar riscos de contágio.
O suporte aos produtores está disponível todos os dias, incluindo finais de semana. A raiva não tem cura, e a única forma de prevenção é a vacinação regular e o monitoramento dos rebanhos.
Com os casos confirmados, o IDAF reforça a necessidade de notificação imediata de suspeitas e adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da doença, que representa risco tanto para animais quanto para humanos.
Acre
Exportação de gado vivo do Acre dispara 85% em 2025, enquanto abate cresce apenas 11%
Dados do Idaf revelam sangria do rebanho para outros estados; comercialização entre proprietários diferentes teve salto de 146%, enquanto transferências caíram 32
O Acre vive um paradoxo em sua pecuária em 2025: enquanto a exportação de bovinos vivos para outros estados disparou 85% nos primeiros sete meses do ano, o abate local cresceu apenas 11%, segundo dados oficiais do Instituto de Defesa Agroflorestal (Idaf) analisados pelo Fórum Empresarial de Desenvolvimento e Inovação.
O Fórum, mostra que continua alto o volume de saída de bovinos vivos do Acre para outros estados. Entre janeiro a julho de 2025, houve crescimento de 85% da saída de bovinos vivos do Acre, comparada ao mesmo período do ano passado. A análise de fluxo é assinada pelo professor Judson Valentim, pesquisador da Embrapa/AC.
Os dados do Idaf mostram que não houve nenhum mês de 2025 que tenha havido recuo na saída (comercialização + transferência) de bovinos vivos.
Veja a tabela:
Sangria do rebanho acreano
Os números revelam uma mudança preocupante no fluxo da pecuária:
183.379 cabeças foram comercializadas para outros estados entre janeiro e julho (aumento de 146% em relação a 2024)
25.738 animais foram transferidos para o mesmo proprietário em outros estados (queda de 32%)
88% do gado que saiu do Acre foi vendido para terceiros
“Os dados mostram uma migração acelerada do rebanho para outros estados, com os frigoríficos locais absorvendo apenas parte pequena desse crescimento”, explica o professor Judson Valentim, pesquisador da Embrapa/AC que assina a análise.
Abate local não acompanha ritmo
Enquanto o estado exporta mais animais vivos, os frigoríficos acreanos apresentaram desempenho modesto:
379.885 cabeças abatidas em 2025 (aumento de 11%)
Abril foi o único mês com queda no abate comparado a 2024
Impacto econômico e regulatório
O relatório destaca que as medidas da Sefaz no início do ano não inibiram o comércio interestadual, como demonstra o crescimento recorde das vendas. A disparidade entre os números de exportação e abate local levanta questões sobre:
Capacidade de processamento da indústria frigorífica acreana
Competitividade dos preços praticados nos outros estados
Estratégias para reter mais valor agregado no estado
Com a tendência de alta nas exportações, especialistas alertam para a necessidade de políticas que equilibrem a balança comercial e estimulem o abate local, garantindo maior retorno econômico para o Acre. Os próximos meses serão cruciais para avaliar se o estado conseguirá reter mais seu rebanho ou se continuará como exportador de matéria-prima pecuária.
Acre
Acre terá semana de muito sol, noites amenas e baixa umidade do ar
A semana no Acre será marcada por tempo firme, com céu aberto, noites amenas e baixos índices de umidade do ar, segundo o meteorologista Davi Friale. A previsão vale até pelo menos o dia 18 de agosto, sem expectativa de chuvas em todo o estado.
A incursão de uma massa de ar polar, iniciada na última sexta-feira, 08, trouxe ar seco que bloqueia o avanço de frentes úmidas vindas do oceano Atlântico. Por isso, o cenário será de sol forte e tempo seco, que exige atenção da população.
As temperaturas mínimas ficarão entre 16°C e 19°C no vale do rio Acre, enquanto no centro do estado e no vale do Juruá a mínima oscilará entre 19°C e 21°C. Durante a tarde, as máximas variam entre 33°C e 36°C, podendo alcançar até 37°C em algumas localidades.
A umidade relativa do ar terá índices preocupantes, especialmente no leste e sul do estado, onde poderá variar entre 20% e 30%, configurando estado de atenção para a saúde. A partir de sexta-feira (15), municípios como Rio Branco, Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard e Capixaba poderão registrar umidade abaixo dos 20%, elevando o alerta para a população, principalmente para grupos vulneráveis.
No vale do Juruá, a umidade mínima deverá ficar entre 30% e 40%, com possibilidade de cair para menos de 30% em alguns dias. Os ventos sopram predominantemente do sudeste, com variações para sul e leste, em intensidade fraca a moderada, mantendo os dias ventilados.
Acre
Vereadora Marizete cobra ações urgentes no trânsito e solução para ponte do bairro José Hassem
Marizete Matia (PP) critica demora em obras e falta de segurança viária após acidente na Avenida Amazonas; Eliade Maria (PL) rebate e afirma que licitação para nova ponte já está aprovada
A Câmara Municipal de Epitaciolândia foi palco de um debate acalorado sobre segurança no trânsito e infraestrutura urbana durante a última sessão. A vereadora Marizete Matia (PP) fez duras críticas à gestão municipal, destacando a falta de ações efetivas para resolver problemas crônicos na cidade.
Acidente na Avenida Amazonas acende alerta
Marizete citou um acidente recente em frente à Escola João Pedro, que envolveu um aluno da instituição, como exemplo da falta de segurança viária no município.
“O desrespeito às leis de trânsito e a falta de sinalização adequada estão colocando vidas em risco”, afirmou a parlamentar, cobrando medidas urgentes da prefeitura, como a instalação de redutores de velocidade e placas de sinalização nas áreas críticas.
Ponte do bairro José Hassem: cobrança e resposta
A vereadora também questionou a demora na reconstrução da ponte que liga a Avenida Internacional ao bairro José Hassem, expressando incredulidade com a justificativa de que a prefeitura aguardava a apreensão de madeira para iniciar os reparos. “Não é possível que a solução para um problema tão grave dependa de circunstâncias como essa”, disse Matia.
Em resposta, a vereadora Eliade Maria (PL) esclareceu que a prefeitura já recebeu a doação de três árvores para a manutenção temporária da estrutura e que uma licitação para a construção de uma nova ponte de concreto já foi aprovada. “Estamos trabalhando para resolver essa situação o mais rápido possível”, afirmou Eliade.
Segurança e mobilidade em debate
O embate reflete a preocupação dos vereadores com a segurança e a mobilidade urbana em Epitaciolândia. Enquanto Marizete Matia pressiona por ações imediatas, a bancada governista tenta demonstrar que medidas estão em andamento.
A população aguarda respostas concretas, especialmente no que diz respeito à ponte do José Hassem, estrutura essencial para o deslocamento de moradores e que há anos sofre com a falta de manutenção adequada. A expectativa é que o impasse seja resolvido ainda neste semestre.
