IDAF confirma quatro casos de raiva animal no Vale do Juruá e alerta produtores rurais

Doença foi detectada em Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul; órgão orienta sobre sintomas e reforça vacinação obrigatória de rebanhos

O Instituto de Defesa Agroflorestal do Acre (IDAF) confirmou nesta semana quatro casos de raiva animal no Vale do Juruá, sendo três em Mâncio Lima e um em Cruzeiro do Sul. Outras suspeitas ainda estão sob análise, acendendo o alerta para a doença, que é letal e pode ser transmitida para humanos.

De acordo com o médico veterinário Luiz Leite, do IDAF, a raiva não atinge apenas cães e gatos, mas também gado e outros animais de criação. A principal forma de transmissão ocorre por meio da mordida de morcegos hematófagos (que se alimentam de sangue).

Sintomas e medidas urgentes

Animais infectados apresentam:

Dificuldade para andar

Tremores e salivação excessiva

Queda e morte em cerca de cinco dias

“Ao notar qualquer alteração de comportamento, o produtor deve acionar o IDAF em até 24 horas”, alertou Leite. O órgão está realizando bloqueios sanitários nas áreas afetadas, orientando produtorese intensificando a vacinação dos rebanhos.

Vacinação e cuidados

A imunização contra a raiva é obrigatória anualmente, mas, em regiões com casos confirmados, o intervalo entre as doses pode ser reduzido. O IDAF também alerta que animais suspeitos não devem ser manipulados sem acompanhamento técnico, para evitar riscos de contágio.

O suporte aos produtores está disponível todos os dias, incluindo finais de semana. A raiva não tem cura, e a única forma de prevenção é a vacinação regular e o monitoramento dos rebanhos.

Com os casos confirmados, o IDAF reforça a necessidade de notificação imediata de suspeitas e adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da doença, que representa risco tanto para animais quanto para humanos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários