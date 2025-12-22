Acre
Idaf alerta produtores sobre prazo de semeadura da soja e obrigatoriedade de cadastro das lavouras no Acre
O Idaf alerta para a obrigatoriedade do cadastro das lavouras de soja, conforme a Portaria nº 389, de 2025, segundo a qual o produtor deve realizar o cadastro das unidades de produção (UP) no sistema eletrônico disponibilizado pelo órgão
Produtores de soja do Acre devem ficar atentos ao calendário oficial de semeadura, que prossegue até 8 de janeiro, e à obrigatoriedade do cadastro do plantio da cultura no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf). O cumprimento dessas exigências é essencial para garantir a sanidade das lavouras e evitar prejuízos à produção.
O período autorizado para a semeadura da soja foi definido com base em critérios técnicos e fitossanitários estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com foco principal na prevenção e no controle da ferrugem asiática, considerada uma das doenças mais severas da cultura. O plantio fora do prazo compromete a eficácia das ações de defesa vegetal e aumenta o risco de disseminação da doença no estado.
Segundo a coordenadora do Programa de Sanidade das Grandes Culturas do Idaf, Ligiane Amorim, o respeito ao calendário de semeadura é uma medida estratégica para reduzir a sobrevivência do fungo da ferrugem asiática no campo.
“Estamos em um momento importante para a sojicultura acreana. O cumprimento do calendário de semeadura não é apenas uma exigência legal, mas uma estratégia de defesa sanitária adotada em todos os estados que cultivam a cultura. É fundamental que o produtor respeite as datas estabelecidas para evitar a proliferação de pragas e reduzir os riscos de danos econômicos”, explica.
Além disso, o Idaf alerta para a obrigatoriedade do cadastro das lavouras de soja, conforme a Portaria nº 389, de 2025, segundo a qual o produtor deve realizar o cadastro das unidades de produção (UP) no sistema eletrônico disponibilizado pelo órgão. Esse cadastro possibilita o monitoramento fitossanitário, o planejamento de ações de defesa vegetal e de educação sanitária, além de garantir a rastreabilidade da produção, fortalecendo a cadeia produtiva e subsidiando a formulação de políticas públicas.
“Pedimos que os produtores não deixem para a última hora a regularização de suas unidades de produção. O cadastro é simples, mas está em um novo formato e, como toda novidade, pode gerar dúvidas no momento do preenchimento. No entanto, essa é a ferramenta que o Estado possui para assegurar a sanidade e auxiliar na proteção do patrimônio do produtor”, reforça Ligiane Amorim.
Produtores já cadastrados podem acessar o Sistema de Defesa Agropecuária e Florestal (Sisdaf) durante a campanha para incluir a cultura da soja, informar a área plantada e responder às perguntas relacionadas ao plantio. Aqueles que ainda não possuem cadastro ou que estejam com informações incompletas podem solicitar o registro de forma online, enviando a documentação exigida, ou procurar o Idaf do seu município. Após a aprovação, o produtor terá acesso ao sistema para cadastrar o plantio em sua propriedade.
O registro deve ser realizado no prazo estabelecido nas unidades do Idaf ou pelo link share.google/1gsBrMXdAejQ65vuH. O não cumprimento da norma pode resultar em penalidades previstas na legislação vigente.
MDB fecha aliança com governador Gladson Cameli e confirma Jéssica Sales ao Senado em 2026
Partido define apoio ao grupo do PP no Acre e lança senadora na disputa que já tem oito pré-candidatos; cúpula nacional vem ao estado sacramentar acordo
O MDB acreano definiu sua estratégia para as eleições de 2026: aliança com o governador Gladson Cameli (PP) e com a vice-governadora Mailza Assis (PP) no majoritário, e lançamento da ex-deputada federal Jéssica Sales como candidata ao Senado. A confirmação foi dada pelo presidente estadual do partido, Vagner Sales, em entrevista ao Blog do Crica.
Segundo ele, apenas uma reunião formal com Gladson e Mailza separa o anúncio oficial da parceria, que deve ser sacramentada com a vinda do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, ao Acre.
“Falta só a reunião com a Mailza e Gladson para anunciar a parceria”, afirmou Vagner.
No Senado, a legenda oficializou Jéssica Sales como sua candidata, com aval e promessa de apoio da executiva nacional. Com isso, a disputa pelas duas vagas em 2026 agora reúne oito nomes: além de Jéssica, estão na corrida Sérgio Petecão (PSD), Márcio Bittar (PL), Mara Rocha (Republicanos), Gladson Cameli (PP), Eduardo Veloso (União Brasil), Jorge Viana (PT) e Inácio Moreira (Rede Sustentabilidade).
A decisão reforça a articulação do MDB com o grupo político atualmente no comando do estado e aponta para um cenário de ampla fragmentação na eleição para o Senado, onde cada partido busca garantir espaço na composição de forças para 2026.
Saúde do Acre oferece DIU Mirena e implante subdérmico gratuitos a adolescentes
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), alcançou uma marca histórica em 2025, ao se tornar o primeiro Estado da Região Norte a disponibilizar, gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os métodos contraceptivos de longa duração DIU Mirena e implante subdérmico para adolescentes. A iniciativa faz parte do programa Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, que já chegou a todas as regionais do Acre.
Com investimento de R$ 2 milhões, o programa tem como foco reduzir os índices de gravidez precoce e promover o direito à saúde sexual e reprodutiva de adolescentes entre 14 e 19 anos. A adoção desses métodos, recomendados pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), representa um avanço no cuidado às adolescentes, garantindo alternativas seguras, eficazes, reversíveis e de longa duração.
Desenvolvido para fortalecer políticas públicas voltadas à juventude, o programa atua na prevenção da gravidez não planejada, no acolhimento e no acompanhamento especializado, ampliando o acesso à informação e incentivando o protagonismo juvenil. Além de atender as unidades de saúde, a iniciativa também realiza ações educativas em escolas e oferece atendimento a qualquer adolescente que manifeste interesse em utilizar o DIU ou o implante.
“Uma gestação não planejada pode impactar diretamente o percurso de vida dessas jovens, enquanto o planejamento permite que elas sonhem e realizem grandes conquistas. O projeto é uma iniciativa estadual em parceria com as secretarias municipais de saúde, com o objetivo de reduzir a gravidez não intencional na adolescência em nosso estado”, destaca Luciana Freire, coordenadora estadual de Saúde do Adolescente e do Jovem da Sesacre.
Segundo a gestora, a estratégia fortalece a saúde integral das adolescentes, contribui para a redução da mortalidade materna e neonatal e amplia o acesso a métodos contraceptivos de alta eficácia. “O Estado comprou os contraceptivos, capacitou os profissionais e, em parceria com as secretarias municipais, passou a disponibilizar o serviço nas unidades básicas. Pensando também na média e alta complexidade, o projeto realiza o implante em mães adolescentes da Maternidade Bárbara Heliodora, prevenindo futuras gestações”, completa.
Um diferencial importante do Adolescência Primeiro, Gravidez Depois é que o programa não depende do financiamento do Ministério da Saúde. Enquanto a iniciativa federal contempla, neste primeiro momento, apenas os municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, o projeto acreano é mantido com recursos próprios da Sesacre, o que permite uma atuação muito mais ampla.
Com esse investimento estadual, o programa já alcança adolescentes dos municípios de Jordão, Tarauacá, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Plácido de Castro, Porto Acre, Assis Brasil e Rio Branco, garantindo que a estratégia de prevenção da gravidez precoce chegue a todas as regionais do Acre.
“A oferta gratuita do DIU Mirena e do implante subdérmico garante às nossas adolescentes acesso a métodos seguros, eficazes e recomendados pela ciência, permitindo que façam escolhas conscientes sobre seus corpos e seus projetos de vida. Prevenir a gravidez não planejada é reduzir riscos, proteger a saúde materna e neonatal e, sobretudo, dar às jovens acreanas em todas as regionais a oportunidade de seguir estudando, sonhando e construindo o futuro no tempo certo. Esse é um compromisso do Estado com a vida, com a autonomia e com a dignidade das adolescentes”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.
Como as adolescentes podem acessar o DIU e o implante subdérmico?
A Sesacre estruturou um fluxo simples, seguro e totalmente gratuito. O atendimento está disponível em todas as unidades básicas de saúde. A adolescente deve ir à unidade de saúde do seu município e informar que deseja participar do programa.
Na UBS, é realizado o primeiro atendimento com a equipe de enfermagem. Durante a consulta, a equipe de saúde orienta sobre os métodos contraceptivos disponíveis; explica o funcionamento do DIU e do implante; realiza avaliação clínica; solicita exames necessários; e verifica possíveis contraindicações.
Após a avaliação e os exames, a UBS agenda a inserção do melhor método. Os procedimentos são realizados semanalmente nas unidades por profissionais capacitados. No dia marcado, a adolescente passa por uma avaliação rápida, recebe orientações de pré e pós-procedimento, e o DIU ou o implante é inserido no próprio serviço de saúde. O procedimento é rápido, seguro e não requer internação.
Conhecendo os métodos contraceptivos
O DIU Mirena é um dispositivo intrauterino composto por um pequeno sistema em formato de “T” que libera o hormônio levonorgestrel diretamente no útero. Sua ação reduz o espessamento do endométrio e aumenta a espessura do muco cervical, dificultando a passagem dos espermatozoides e prevenindo a gravidez. Por liberar baixa dose hormonal localmente, o Mirena é altamente eficaz, tem duração de até cinco anos e ainda pode reduzir o fluxo menstrual e as cólicas, sendo considerado um método seguro, reversível e de longa duração.
O implante subdérmico, conhecido comercialmente como Implanon, é um bastonete pequeno e flexível inserido sob a pele do braço. Ele libera continuamente o hormônio etonogestrel, que impede a ovulação e torna o muco cervical mais espesso, bloqueando a fecundação.
O implante tem eficácia superior a 99%, dura até três anos e é uma opção prática para quem deseja um método contraceptivo de longa duração, seguro e reversível. Ambos os métodos são recomendados por sociedades médicas e amplamente utilizados no mundo devido à sua alta eficácia e facilidade de uso.
Escola do AC é selecionada em Olimpíada de Educação Financeira e recebe prêmio do Tesouro Direto
A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Pedro de Castro Meirelles, localizada no município de Acrelândia, no interior do Acre, foi uma das 54 instituições de ensino selecionadas na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef) e passou a integrar o grupo de escolas premiadas pela iniciativa nacional. A cerimônia de premiação ocorreu na última sexta-feira, 19.
Como parte do reconhecimento, a unidade escolar foi contemplada com um kit de educação financeira composto por jogos temáticos e educativos, com valor estimado em R$ 100 mil. A escolha do benefício ficará a cargo da direção da escola, que poderá optar por alternativas como laboratório de informática, laboratório de ciências, laboratório de robótica, biblioteca digital ou a aquisição de aparelhos de ar-condicionado.
A premiação também alcança os profissionais da instituição. O diretor e mais quatro professores receberão, individualmente, o valor de R$ 8 mil. A Olitef é uma iniciativa do Tesouro Direto que tem como objetivo estimular o ensino da educação financeira nas escolas públicas, contribuindo para a formação de estudantes mais conscientes sobre planejamento e uso responsável dos recursos.
Para participar da olimpíada, os professores inscritos passaram por trilhas formativas voltadas à capacitação no tema, enquanto os alunos cadastrados realizaram simulados como preparação para a prova. A proposta busca fortalecer o aprendizado prático e reforçar a educação financeira como ferramenta essencial para o futuro.
Ao todo, 209 estudantes da escola foram inscritos na Olitef, dos quais 192 participaram da prova on-line. Entre os destaques está a aluna Ana Luyza Caetano Lima, que conquistou medalha de bronze no nível 2. Com o desempenho alcançado, a Escola Pedro de Castro Meirelles garantiu participação no sorteio dos kits educacionais. A olimpíada contou com a participação de alunos do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio.
O diretor da escola, professor Francisco Antônio da Silva Dias, destacou a conquista como resultado do empenho coletivo. “Estamos muito felizes e satisfeitos pelo esforço e dedicação dos nossos alunos e professores. Saber que estudar educação financeira nos rendeu esse prêmio é algo muito gratificante”, afirmou.
O coordenador de ensino do núcleo da Secretaria de Estado de Educação (SEE) de Acrelândia, professor Weiga Soares Menezes, também parabenizou a comunidade escolar.
“É com imensa alegria e orgulho que expressamos nossa gratidão pelo excelente desempenho da nossa comunidade escolar na Olitef. A conquista desse prêmio é reflexo do comprometimento e da dedicação de todos”, ressaltou.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
