São duas vagas para chefes de esquadrão, sendo uma para Rio Branco e outro para Brasileia. Além disso, são mais nove vagas para brigadistas, quatro destinadas em Rio Branco e mais cinco em Brasileia.

Há ainda mais 10 vagas para atuar no Parque Nacional da Serra do Divisor, em Cruzeiro do Sul. Deste total, oito são para brigadistas e duas para chefes de esquadrão.

Todos os editais estão disponíveis no site do ICMBio, onde também é feita a inscrição. Os interessados devem se inscrever no processo até quinta-feira (25). Os aprovados devem já se apresentar no começo de julho.