ICMBio oferece salários de R$ 3 mil para agente ambiental em Rio Branco e Brasiléia; inscrições são gratuitas

Processo seletivo tem vagas para Rio Branco e Brasiléia com contrato de dois anos; candidatos precisam ter ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu processo seletivo para contratação de agente temporário de conservação com salários superiores a R$ 3 mil. As vagas são para atuação em Rio Branco e Brasiléia, no Acre, com inscrições gratuitas que podem ser realizadas nesta segunda (3) e terça-feira (4).

Os candidatos podem se inscrever presencialmente no escritório do Núcleo de Gestão Integrada Chico Mendes, na Rua Henrique Dias, bairro Bosque, em Rio Branco, ou enviando a ficha de inscrição preenchida para o e-mail [email protected], entre 9h e 17h nos dois dias. A remuneração oferecida é de 2,5 salários mínimos, mais auxílios legais, exigindo apenas ensino fundamental completo.

A seleção será feita por análise curricular, considerando a experiência comprovada dos candidatos. O contrato terá duração de dois anos, exigindo disponibilidade para viagens a trabalho. Serão escolhidos os candidatos com as maiores notas. O total de selecionados pode chegar a até quatro vezes o número de vagas disponíveis.