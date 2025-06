ICMBio confirmou roubo de 85 bois apreendidos durante Operação Suçuarana em Brasileia, mas continuam sem transparência

Em mais um movimento de apoio político, o governador Gladson Camelí destacou a lealdade e a parceria da vice-governadora Mailza Assis. “A Mailza é a continuidade de todo o programa desse governo. É uma guerreira”, destacou em entrevista ao Papo Informal nesta quinta-feira, 19, conduzida pelo jornalista Luciano Tavares.

“Com os três anos e quase cinco meses que está como vice-governadora, tudo que ela vai fazer, ela me pergunta. Eu sempre digo: governadora, vá e faça”, reforçou Gladson sobre a confiança na liderança de seu braço direito dentro do Governo.

O chefe do executivo acreano citou a importância e o alcance do Juntos Pelo Acre, maior programa social do governo do estado, iniciativa da secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), da qual Mailza é titular.

A ação já distribuiu mais de 180 mil peças de roupas novas e leva serviços sociais, das secretarias e dos parceiros aos municípios e comunidades rurais, como na Vila Restauração, em Marechal Thaumaturgo, e seringal Vai se ver, no 52 da Transacreana.

Ele destacou ainda a presença da vice em todas as ações que o estado enfrenta, como as cheias, secas e pautas críticas da gestão.

“Sou muito grato pela fidelidade que ela tem tido. Se eu não tivesse uma pessoa assim, ia atrapalhar a governança, criar uma instabilidade governamental e ela lá sempre fiel ao que temos planejado e ao que temos a executar”, enfatizou.

Mailza é candidata natural da base do Governo à sucessão de Camelí, em 2026, e tem atuado forte nos bastidores para construir uma aliança robusta e que dê sustentação ao seu projeto. Recentemente, reuniu vereadores de todo o Estado em uma agenda focada na parceria do Governo com os municípios e agentes políticos locais.

