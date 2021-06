ICMBio abre processo seletivo para contratação temporária de agentes ambientais no Acre

Interessados devem preencher ficha de inscrição na sede do ICMBio; são cinco vagas para Brasileia e seis para Rio Branco. Inscrição é gratuita e contrato é por dois anos.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu processo seletivo para contratação temporária de agentes ambientes em Rio Branco e também Brasileia, no interior do Acre. Ao todo são 11 vagas, sendo cinco para o interior do estado e seis para Rio Branco.

Os agentes devem dar apoio às ações de conservação desenvolvidas pelo instituto. Os cargos são de brigadistas, agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial e agente de apoio às ações de fiscalização ambiental. O contrato tem duração de dois anos.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo preenchimento da ficha na sede do ICMBio em Rio Branco, na Rua Henrique Dias, 162, Bosque. O candidato deverá escolher somente uma das vagas existentes e o processo será dividido em duas etapas.

Será impedido de participar do processo de seleção o candidato que tenha sido desligado por justa causa de contratos anteriores de brigadistas e chefes de esquadrão no âmbito do ICMBio e nstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

G1