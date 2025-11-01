ICMBio abre processo seletivo para agentes ambientais no Acre

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para a contratação de agentes temporários ambientais, com atuação nos municípios de Rio Branco e Brasiléia, pelo prazo de 24 meses. As informações são do site PCI Concursos.

De acordo com o edital, serão disponibilizadas duas vagas na área temática de Gestão de Unidade de Conservação – nível III. Os profissionais contratados receberão remuneração equivalente a dois salários mínimos, além dos auxílios previstos em lei.

Para concorrer, é necessário possuir ensino fundamental incompleto, entre outros requisitos especificados no edital.

Inscrições

As inscrições estarão abertas nos dias 3 e 4 de novembro de 2025 e poderão ser realizadas de duas formas:

Presencialmente, no escritório do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) Chico Mendes, localizado na Rua Henrique Dias, nº 162, bairro Bosque, em Rio Branco;

Por e-mail, no endereço [email protected].

Etapas de seleção

O processo seletivo será composto por análise curricular, teste de habilidades específicas e entrevista, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, de acordo com a conveniência da Administração Pública.

