A goleada do Atlético-MG sobre o Flamengo por 4 a 0, neste domingo, pelo Brasileirão, rendeu zoações de torcedores adversários nas redes sociais. E até o Íbis, o “Pior time do mundo”, entrou na onda com a frase Stop the count, referência a uma postagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que virou meme nesta semana.