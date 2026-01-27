IBGE: prévia da inflação, IPCA-15 sobe 0,20% em janeiro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação, indica que os preços de bens e serviços subiram 0,20% em janeiro.

Os dados referentes ao IPCA-15 foram divulgados nesta terça-feira (27/1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado de 12 meses, a prévia da inflação tem alta de 4,50%, acima dos 4,41% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em relação dezembro de 2025, quando o índice registrou alta de 0,25%, houve uma queda de 0,05 ponto percentual.

O IPCA-15

O IPCA-15 difere do IPCA, que mede a inflação oficial do país, na abrangência geográfica e no período de coleta, que começa no dia 16 do mês anterior. Por essa razão, ele funciona como uma prévia do IPCA.

O indicador coleta dados sobre as famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos. Ele abrange: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Brasília e Goiânia.

A próxima divulgação será no dia 27 de fevereiro.

Destaques IPCA-15

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 13 de dezembro a 14 de janeiro (referência) e comparados com aqueles vigentes de 14 de dezembro a 15 de janeiro (base).

Do total de nove grupos pesquisados, sete tiveram altas que variaram de 0,05% (educação) a 0,81% saúde e cuidados pessoais. As únicas retrações vieram de habitação (-0,26%) e transportes (-0,13%).

O maior impacto positivo veio do grupo de saúde e cuidados pessoais, que avançou 0,81% no período, com destaque para a elevação nos preços de altas nos artigos de higiene pessoal, que tiveram elevação de 1,38% e plano de saúde, que subiu 0,49%.

Também impactou na aceleração da inflação o grupo de comunicação, cujos preços tiveram alta de 0,73%. O item aparelho telefônico puxou a elevação, com variação de 2,57% no mês.

Os preços do grupo alimentação e bebidas, que representa o maior peso no cálculo da inflação, tiveram aceleração de dezembro para janeiro. O indicador foi de 0,13% para 0,31%. A alta foi puxada pelos seguintes itens:

tomate (16,28%)

batata-inglesa (12,74%)

frutas (1,65%)

carnes (1,32%)

Ainda no grupo de alimentação e bebidas, também houve retrações, casos do leite longa vida (-7,93%), arroz (-2,02%) e café moído (-1,22%).

Variação de cada grupo em janeiro:

Alimentação e bebidas: 0,31%

Habitação: -0,26%

Artigos de residência: 0,43%

Vestuário: 0,28%

Transportes: -0,13%

Saúde e cuidados pessoais: 0,81%

Despesas pessoais: 0,28%

Educação: 0,05%

Comunicação: 0,73%

Segundo o relatório Focus, as previsões indicam que o IPCA fechará o ano em 4%.