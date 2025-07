IBGE irá divulgar dados inéditos sobre moradores em UC do Acre

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai divulgar na sexta-feira, 11, em Rio Branco (AC), os resultados do Censo Demográfico 2022 sobre pessoas e domicílios localizados em Unidades de Conservação (UCs). A apresentação ocorrerá às 8h (horário local), no anfiteatro Garibaldi Brasil, no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), e também será transmitida online pelo Portal IBGE e pelas redes sociais da instituição.

A publicação traz, pela primeira vez, um recorte detalhado das características das populações que vivem dentro dessas áreas protegidas, com dados por regiões, estados, municípios e UCs específicas. As informações foram coletadas a partir do questionário básico do Censo 2022 e estarão disponíveis em plataformas como o SIDRA e o Panorama do Censo, com acesso também por meio de mapas interativos.

Para participar presencialmente do evento em Rio Branco, é necessário confirmar presença pelo e-mail [email protected] até o dia 10 de julho.

No mesmo dia, das 14h às 17h30, o IBGE também realiza a oficina “Um território de informações: potencialidades dos dados do Censo 2022”, voltada para gestores públicos, educadores e estudantes. A atividade será na Filmoteca da Biblioteca Pública Estadual Adonay Barbosa dos Santos, no Centro de Rio Branco.

Durante a oficina gratuita, serão apresentadas as principais ferramentas de consulta de dados do IBGE e discutidas as possibilidades de uso dos dados do Censo na gestão pública e planejamento local. As inscrições podem ser feitas pela Loja do IBGE.

