Brasil
IBGE divulga PIB nesta terça (3/3) sob expectativa de desaceleração
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga nesta terça-feira (3/3) o Produto Interno Bruto do Brasil (PIB) relativo a 2025. A expectativas são de uma desaceleração em relação a 2024, quando o índice foi de 3,4%.
- Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, em um ano. A divulgação é feita trimestralmente pelo IBGE.
- Uma alta significa que a economia está crescendo em um ritmo bom. Por outro lado, um recuo implica encolhimento da produção econômica da nação.
O governo federal, o Banco Central (BC) e o mercado acreditam que os números a serem revelados pelo IBGE serão inferiores a 2,5%, o que representa uma queda em relação a 2024, quando o resultado apurado foi de 3,4%.
A expectativa do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é de que o índice fique em 2,3%. O número foi revisado para cima pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, no último dia 6. A projeção anterior era 2,2%.
A previsão do Banco Central também é que tenha ocorrido uma alta de 2,3% na economia brasileira em 2025. O Relatório de Política Monetária projeta que o índice será puxado pela agropecuária, com avanço de 11% no setor. Na visão da autoridade monetária, serviços deve ter expansão de 1,7% e a indústria de 1,6%.
Mercado
O mercado tem uma previsão ligeiramente mais pessimista do que os órgãos governamentais, conforme o Relatório Focus, divulgado pelo Banco Central no dia 29 de dezembro do ano passado. Os analistas de mercado ouvidos pela instituição esperavam naquela data um crescimento da economia de 2,26% para 2025.
As últimas revisões das projeções de parte dos bancos e agências de investimento são similares ou flutuam ligeiramente abaixo do patamar esperado pelo governo para o PIB. Na XP, a perspectiva é avanço de 2,278%, no banco BTG 2,2% e o Itaú 2,3%.
O Monitor do PIB-FGV aponta crescimento de 2,2% na atividade econômica em 2025.
Desaceleração
O PIB do terceiro trimestre de 2025 (julho, agosto, setembro) foi de 0,1%, quando comparado ao segundo trimestre, período em que a alta foi de 0,4%. Sinal de desaceleração na atividade econômica nacional.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) indica que a economia brasileira avançou 2,5% em 2025, na comparação com os 12 meses anteriores. Conforme o índice, o crescimento por setores foi o seguinte:
- Agropecuária: 13,1%;
- Indústria: 1,5%;
- Serviços: 2,1%
O IBC-Br é uma espécie de “prévia do PIB”. O índice incorpora estimativas de crescimento para os setores agropecuário, industrial e de serviços. Consolidado pelo BC o índice é uma espécie de termômetro da economia.
Apesar de indicar o desempenho da economia, ele não é comparável ao dado apurado pelo IBGE, uma vez que as instituições utilizam metodologias diferentes.
O resultado do PIB do quarto trimestre (outubro, novembro e dezembro) será divulgado na manhã da próxima terça-feira pelo IBGE.
Comentários
Brasil
Conflito no Irã faz preço do petróleo disparar e mercado futuro recuar
Os efeitos do conflito bélico centrado entre Estados Unidos, Israel e Irã são fortes sobre os preços do petróleo e o comportamento do mercado. Nesta segunda-feira (2/3), o preço do barril continuava em alta e indicadores futuros como S&P 500 futuro, Dow Jones e Nasdaq tinham perdas na casa de 1%.
Nas últimas 24 horas, o preço do barril tipo brent subiu 8,2%, o que fez o preço do item custar US$ 79,21 nesta manhã.
No domingo, o preço do petróleo avançou 10% e chegou a cerca de US$ 80 por barril. As apostas de analistas são de que o item pode continuar em alta e bater na casa dos US$ 100.
As tensões antes dos disparos de mísseis e bombas já faziam os preços do petróleo oscilar. Na última sexta-feira (27/2), o produto fechou o mercado a US$ 73 por barril, o maior nível desde julho.
A alta tem relação com transporte. Grandes companhias de petróleo e empresas comerciais interromperam o transporte de petróleo, combustíveis e gás natural liquefeito pelo Estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% do petróleo consumido globalmente.
O índice futuro S&P 500 recuava 1,09% nesta manhã. Com variação negativa também operavam os futuros de Dow Jones (1,17%) e Nasdaq (1,43%). A bolsa brasileira ainda não abriu nesta segunda.
Entenda a tensão no Oriente Médio
No sábado (28/2), forças militares dos Israel e dos Estados Unidos lançaram uma série de ataques aéreos coordenados contra o Irã, em uma operação descrita pelas duas nações como ofensiva estratégica contra alvos militares e de liderança em território iraniano.
A ação atingiu dezenas de instalações, incluindo centros de comando e posições militares, em uma ação sem precedentes entre as potências contra o país.
Autoridades iranianas confirmaram que o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã desde 1989, foi morto nos ataques, junto com outros altos oficiais e membros de sua família.
Em retaliação, o Irã e suas forças aliadas lançaram ataques com mísseis e drones contra posições israelenses e bases americanas na região do Golfo, incluindo em países como Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, provocando deslocamento de civis e sirenes de alerta em cidades como Tel Aviv e Jerusalém. Desde então, o conflito escalou.
Comentários
Brasil
Chefe de Segurança do Irã diz que não haverá negociação com Trump
Ali Larijani, chefe de Segurança do Irã, afirmou nesta segunda-feira (2), na Rede Social X, que o país não fará acordo com o presidente Donald Trump. “Não haverá negociação com os Estados Unidos”, escreveu ele.
A mensagem de Larijani vai na contramão do que disse Trump neste domingo (1), quando afirmou que o novo líder do país estaria interessado em negociar.
Larijani publicou outras mensagens na rede social e escreveu que “Trump traiu o ‘América Primeiro’ e adotou o ‘Israel Primeiro”. Em outra postagem, o chefe de Segurança iraniano escreveu que o presidente norte-americano “puxou toda a região para uma guerra desnecessária e agora está devidamente preocupado com as mortes de norte-americanos. É muito triste ele sacrificar o tesouro e o sangue americano para avançar nas ambições expansionistas ilegítimas de Netanyahu”.
O ataque conjunto dos EUA e Israel ao Irã, que teve início no sábado (28), não deve parar tão cedo. Segundo o próprio Trump, as agressões continuarão até que os objetivos militares dos EUA sejam atingidos.
Trump também pediu que a Guarda Revolucionária iraniana entregue as armas sob o risco de “encarar a morte.”
Os bombardeios ao Irã causaram a morte do Líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Hamenei. O ex-presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, também morreu.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA BRASIL - INTERNACIONAL
Comentários
Brasil
MEC divulga aprovados na 2ª chamada do Prouni; veja como consultar
O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda-feira (2/3), a lista de aprovados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). Os nomes podem ser consulados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Os contemplados têm até o dia 13 de março para entregar a documentação (pessoalmente ou por meio eletrônico) na instituição de educação superior foram selecionados, para comprovar as informações prestadas na inscrição.
Entre os documentos solicitados estão:
- Comprovante de residência;
- Comprovante de conclusão de ensino médio;
- Comprovante de rendimentos;
- Comprovante que comprovem separação, divórcio ou óbito dos pais, quando for o caso;
- Laudo que comprove deficiência, se aplicável.
*Vale lembrar que a instituição de ensino poderá solicitar outros documentos, caso considere necessário para a verificação das informações.
Lista de espera
Além da primeira e segunda chamadas, o Prouni conta ainda com lista de espera. Para tanto, o candidato deverá manifestar interesse no Portal Acesso Único, nos dias 25 e 26 de março. A lista estará disponível a partir do dia 31 de março.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também já disponibilizou, na Página do Participante, a declaração de atendimento às condições para a certificação de conclusão do ensino médio. O documento permitirá a pré-matrícula em instituições de educação superior de candidatos do Prouni, do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Segundo o governo federal, esta é a maior edição da história do Prouni, com a oferta de 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais (de 100%) e 319.700 parciais (de 50%).
Você precisa fazer login para comentar.