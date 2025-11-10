Conecte-se conosco

Brasil

Ibama inclui Acre em operação nacional e bloqueia crédito rural para áreas com desmatamento ilegal

Publicado

10 segundos atrás

em

BC poderá exigir devolução antecipada de empréstimos concedidos a fazendas com desmatamento ilegal; dados serão compartilhados com órgãos de investigação para processos criminais

No Acre, as fiscalizações em bancos e propriedades rurais visam interromper o fluxo de financiamento a áreas embargadas, enfraquecendo o elo financeiro da cadeia de destruição ambiental. Foto: captada

O Acre está entre os estados alvo da Operação Caixa-Forte 2, deflagrada pelo Ibama para interromper o fluxo de crédito rural destinado a propriedades envolvidas com desmatamento ilegal na Amazônia. A ação, que visa enfraquecer o elo financeiro da cadeia de destruição ambiental, resultou na aplicação de 19 autos de infração totalizando R$ 11,2 milhões em multas a duas instituições financeiras e seis produtores rurais.

As fiscalizações, realizadas em bancos e fazendas de 36 municípios da Amazônia Legal, distribuídos entre Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Com base em registros fundiários, imagens de satélite, dados de embargos e operações de crédito rural, identificaram 98 contratos de crédito irregulares no valor de aproximadamente R$ 25 milhões, concedidos por 40 agências de quatro instituições financeiras para 50 fazendas.

Desse total, 83% dos recursos foram destinados à pecuária e 17% à agricultura, todos em desacordo com o Manual de Crédito Rural, que proíbe empréstimos para propriedades embargadas por desmatamento ilegal.

A operação que identificou R$ 25 milhões em créditos rurais irregulares para propriedades com desmatamento ilegal na Amazônia, encaminhou os casos ao Banco Central para apuração da conduta dos bancos envolvidos. O BC poderá exigir a devolução antecipada dos valores concedidos irregularmente, em mais uma consequência para instituições financeiras e produtores rurais que descumpriram a legislação ambiental.

As informações coletadas pelo Ibama também serão compartilhadas com órgãos de investigação e poderão embasar processos criminais. Esta segunda edição da operação – que em março de 2025 aplicou R$ 4,8 milhões em multas no Cerrado – ocorre em um cenário de redução do desmatamento: entre agosto de 2024 e julho de 2025, o Inpe registrou queda de 11,08% na Amazônia e 11,49% no Cerrado, reforçando a meta do governo federal de zerar o desmatamento até 2030.

Brasil

PF identifica cinco foragidos que iriam trabalhar na COP30

Publicado

15 minutos atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

No total, a PF pesquisou 25.694 nomes, entre prestadores de serviço, fornecedores e outros profissionais envolvidos no evento

A Polícia Federal (PF) fez um pente-fino e chegou aos antecedentes criminais dos profissionais e das empresas que prestam serviços na COP30. Os policiais identificaram cinco pessoas com mandados de prisão em aberto.

Segundo a Secretaria Extraordinária para a COP30, qualquer pessoa listada para compor a de força de trabalho para a COP30 passa por uma análise rigorosa e sistemática de segurança, envolvendo múltiplos órgãos de controle, entre eles a Polícia Federal (PF), como parte integrante do processo de habilitação de prestadores, fornecedores e profissionais.

“Não se trata de uma verificação extemporânea ou pontual, mas de procedimento contínuo, previsto, estruturado e integrado à governança de pessoal do evento”. Dessa forma, os cinco foragidos não chegaram a iniciar os trabalhos no evento porque foram identificados na apuração prévia.

Registro negativo

No total, a PF pesquisou 25.694 nomes, entre prestadores de serviço, fornecedores e outros profissionais envolvidos nas preparações do evento. Desse total, 725 apresentaram algum tipo de registro negativo.

A ação faz parte do plano de segurança integrado que envolve também as demais forças de segurança pública.

Segundo a PF, o objetivo é garantir que todos os profissionais que atuem no evento estejam devidamente regularizados e não apresentem pendências judiciais.

“As verificações cruzam informações em bases de dados criminais e administrativas. Após a checagem, os resultados são encaminhados à coordenação do evento, responsável por adotar as medidas cabíveis”, informou a corporação.

A COP30 reúne milhares de participantes de todo o mundo, incluindo chefes de Estado, diplomatas, cientistas, ambientalistas e representantes.

Brasil

Sefaz distribui R$ 52,9 milhões em IPVA, ICMS e Fundeb aos 22 municípios do Acre

Publicado

20 minutos atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

Foto: Aleff Matos/ Sefaz

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) divulgou nesta segunda-feira, 10, o demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual referente a outubro de 2025, conforme determina a Lei Complementar nº 63/1990. O levantamento mostra que os 22 municípios acreanos receberam juntos R$ 52,9 milhões, somando recursos do ICMS, IPVA e Fundeb.

O destaque continua sendo Rio Branco, que concentrou quase metade de toda a arrecadação repassada pelo Estado. Apenas a capital recebeu R$ 23,5 milhões, sendo R$ 16,29 milhões de ICMS, R$ 4,07 milhões do Fundeb e R$ 3,17 milhões de IPVA.

Em seguida aparecem Cruzeiro do Sul, com R$ 6,33 milhões no total, somando R$ 4,55 milhões de ICMS, R$ 1,13 milhão do Fundeb e R$ 640,9 mil de IPVA; e Brasiléia, que contabilizou R$ 2,33 milhões em repasses.

Outros municípios com destaque na arrecadação foram Sena Madureira (R$ 2,06 milhões), Tarauacá (R$ 1,75 milhão), Epitaciolândia (R$ 1,44 milhão) e Senador Guiomard (R$ 1,98 milhão). Já os menores volumes de repasses foram registrados em Jordão (R$ 681,8 mil) e Santa Rosa do Purus (R$ 626,2 mil).

No consolidado do mês, o ICMS foi o principal tributo distribuído, representando R$ 38,2 milhões, seguido pelo Fundeb, com R$ 9,55 milhões, e o IPVA, com R$ 5,14 milhões.

Brasil

Rio Branco e Cruzeiro do Sul lideram cancelamentos de licenças de pesca no Acre

Publicado

24 minutos atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

Fiscalização ambiental identifica irregularidades e revoga autorizações em municípios acreanos; medida busca coibir pesca predatória e proteger recursos naturais

A medida reflete o fortalecimento da fiscalização ambiental no estado e busca garantir a sustentabilidade dos recursos pesqueiros. Foto: captada 

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) cancelou 137 licenças de pesca no Acre. Rio Branco e Cruzeiro do Sul lideram o número de pessoas que estavam recebendo o benefício do Governo Federal de forma irregular. Sena Madureira ficou em terceiro lugar. Em todo país, foram 10.570 licenças de pescadores profissionais canceladas por inconformidade.

O trabalho, realizado em parceria com a Controladoria-Geral da União, garante a prevenção de fraudes e assegura a transparência da gestão pesqueira.

O cancelamento das licenças foi feito por meio da Portaria MPA nº 571/2025, de acordo com o artigo 4º, § 1º, alínea “a”, da Portaria MPA nº 127, de 29 de agosto de 2023.

Fica vedada a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) do interessado:
  1. a) que estiver na condição de aposentado por incapacidade permanente ou que receba benefício de amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, assim como benefícios previdenciários que, na forma de legislação específica, não permitam o pleno exercício de atividades comerciais ou econômicas.

O cancelamento implica a perda dos direitos vinculados à inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP e à Licença na categoria de pescador e pescadora profissional.

A lista com as licenças canceladas pode ser conferida no seguinte endereço:

https://www.gov.br/mpa/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-pesca-e-aquicultura-cancela-mais-10-mil-licencas-de-pescador/Portaria_Vedacoes.pdf

