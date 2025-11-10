Ibama inclui Acre em operação nacional e bloqueia crédito rural para áreas com desmatamento ilegal

BC poderá exigir devolução antecipada de empréstimos concedidos a fazendas com desmatamento ilegal; dados serão compartilhados com órgãos de investigação para processos criminais

O Acre está entre os estados alvo da Operação Caixa-Forte 2, deflagrada pelo Ibama para interromper o fluxo de crédito rural destinado a propriedades envolvidas com desmatamento ilegal na Amazônia. A ação, que visa enfraquecer o elo financeiro da cadeia de destruição ambiental, resultou na aplicação de 19 autos de infração totalizando R$ 11,2 milhões em multas a duas instituições financeiras e seis produtores rurais.

As fiscalizações, realizadas em bancos e fazendas de 36 municípios da Amazônia Legal, distribuídos entre Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Com base em registros fundiários, imagens de satélite, dados de embargos e operações de crédito rural, identificaram 98 contratos de crédito irregulares no valor de aproximadamente R$ 25 milhões, concedidos por 40 agências de quatro instituições financeiras para 50 fazendas.

Desse total, 83% dos recursos foram destinados à pecuária e 17% à agricultura, todos em desacordo com o Manual de Crédito Rural, que proíbe empréstimos para propriedades embargadas por desmatamento ilegal.

A operação que identificou R$ 25 milhões em créditos rurais irregulares para propriedades com desmatamento ilegal na Amazônia, encaminhou os casos ao Banco Central para apuração da conduta dos bancos envolvidos. O BC poderá exigir a devolução antecipada dos valores concedidos irregularmente, em mais uma consequência para instituições financeiras e produtores rurais que descumpriram a legislação ambiental.

As informações coletadas pelo Ibama também serão compartilhadas com órgãos de investigação e poderão embasar processos criminais. Esta segunda edição da operação – que em março de 2025 aplicou R$ 4,8 milhões em multas no Cerrado – ocorre em um cenário de redução do desmatamento: entre agosto de 2024 e julho de 2025, o Inpe registrou queda de 11,08% na Amazônia e 11,49% no Cerrado, reforçando a meta do governo federal de zerar o desmatamento até 2030.

