Ibama contrata brigadistas para combater queimadas no Acre durante verão amazônico

O município de Xapuri, no interior do Acre, foi contemplado com o repasse de R$ 464.924,60 por parte do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional.

Os recursos serão destinados a ações de resposta a desastres naturais, como inundações e cheias do Rio Acre, que frequentemente afetam a região.

A liberação dos valores para Xapuri faz parte de um conjunto de ações do MIDR em apoio a municípios afetados por desastres em todo o país. É importante ressaltar que os montantes destinados a cada localidade são definidos com base em critérios técnicos da Defesa Civil Nacional. Esses critérios levam em consideração o que foi solicitado no plano de trabalho apresentado pelo município, a magnitude do desastre ocorrido e o número de pessoas desabrigadas e desalojadas, entre outros fatores relevantes.

Para ter acesso a esses recursos, os municípios que tiverem o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública devem realizar a solicitação através do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Os planos de trabalho enviados pelos municípios são avaliados pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional, que analisa as metas e os valores propostos. Após a aprovação, os repasses são formalizados por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), garantindo a liberação dos recursos.

Além do apoio financeiro, a Defesa Civil Nacional também oferece cursos de capacitação a distância para agentes municipais e estaduais de defesa civil. O objetivo desses cursos é qualificar os profissionais para utilizarem o S2iD e para atuarem de forma eficiente em situações de emergência.

