Ibama autoriza Petrobras a perfurar poço exploratório na Bacia da Foz do Amazonas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou, nesta segunda-feira (20), a Petrobras a iniciar a perfuração de um poço exploratório em águas profundas na Bacia da Foz do Amazonas, na costa do Amapá. A decisão foi comemorada por autoridades locais e considerada um marco histórico para o estado.

O governador Clécio Luís (Solidariedade) afirmou que a licença representa “um novo período na história econômica e social do Amapá”. Segundo ele, o navio-sonda NS 42 já está pronto para seguir até o campo Morfo, onde será realizada a perfuração.

A autorização permite a exploração de um poço no bloco FZA-M-059, situado a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e 175 quilômetros da costa amapaense. A operação deve durar cerca de cinco meses e tem como objetivo avaliar o potencial de petróleo e gás natural em escala comercial.

O Ibama informou que o aval foi concedido após ajustes técnicos realizados pela Petrobras, cujo pedido havia sido negado em maio de 2023. Entre as exigências impostas estão a criação de um Centro de Reabilitação e Despetrolização da Fauna em Oiapoque (AP), o reforço da estrutura existente em Belém (PA) e o uso de embarcações especializadas para atendimento à fauna e apoio marítimo.

O órgão ambiental ressaltou que a fase é apenas exploratória, sem previsão de produção de petróleo neste momento. A licença encerra um processo iniciado há mais de uma década — o bloco foi concedido em 2013, e o pedido de licenciamento protocolado no ano seguinte.

Com a autorização, o Amapá entra definitivamente no debate sobre exploração energética na Amazônia, tema que desperta tanto expectativas de desenvolvimento econômico quanto preocupações com os riscos ambientais na região.