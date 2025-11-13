Geral
Ibama aplica R$ 13,3 milhões em multas e apreende 424 m³ de madeira ilegal no Acre
Ação integra esforço federal para fortalecer gestão florestal na Amazônia Legal; novos sistemas de rastreabilidade buscam transparência na cadeia produtiva da madeira; foram lavrados 16 autos de infração no estado
O Ibama realizou uma importante etapa da Operação Metaverso no Acre, resultando na aplicação de R$ 13,3 milhões em multas e na apreensão de 424 metros cúbicos de madeira de diversas espécies extraídas ilegalmente. A ação, que emitiu 16 autos de infração, representou um avanço significativo no combate a fraudes no setor madeireiro através da implementação de novos mecanismos de rastreabilidade capazes de identificar a origem e o destino da madeira.
De acordo com o órgão ambiental, a operação introduziu métodos inovadores de análise da cadeia de custódia florestal, garantindo maior transparência no controle da produção madeireira no estado. A apreensão das toras irregulares impede que a madeira ilegal entre no mercado legal, coibindo a devastação florestal e fortalecendo a fiscalização sobre as atividades de exploração na Amazônia acreana.
Durante as fiscalizações, o Ibama identificou planos de manejo florestal sustentável (PMFS) executados em desacordo com as licenças ambientais e detectou inserção de informações falsas no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) e nos sistemas DOF Legado e DOF+ Rastreabilidade. Esses créditos irregulares, que somavam 3,9 mil m³, foram cancelados para evitar o chamado “esquentamento” da madeira, prática que tenta mascarar a origem ilegal do produto.
Além das apreensões e bloqueios, as equipes encontraram indícios de fraude em documentos assinados por responsáveis técnicos (RTs). Diante disso, o Ibama informou que notificará o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para adoção das medidas cabíveis.
De acordo com o instituto, as ações – que resultaram em multas e apreensão de madeira ilegal no estado – contribuem diretamente para a preservação da floresta amazônica, a redução de ilícitos ambientais e o combate às fraudes na comercialização de produtos florestais.
A operação representa um avanço na estratégia federal de implementar novos mecanismos de rastreabilidade capazes de identificar a origem e o destino da madeira, garantindo maior transparência e controle sobre toda a cadeia produtiva. As fiscalizações buscam coibir a exploração ilegal que alimenta o desmatamento na região, reforçando a atuação integrada dos órgãos ambientais na proteção do bioma amazônico.
Acusado de matar ex-esposa na frente da filha será julgado por feminicídio no Acre
Tribunal de Justiça mantém decisão que leva Jairton Silveira Bezerra a júri popular; crime ocorreu em 2023, em Rio Branco, após descumprimento de medida protetiva.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre manteve a sentença que determina que o detento Jairton Silveira Bezerra seja julgado pelo crime de feminicídio. Ele é acusado de matar a ex-esposa, Paula Gomes, com vários golpes de faca, em 27 de outubro de 2023, na Estrada de Porto Acre, região do Alto Alegre, em Rio Branco.
De acordo com a denúncia, o crime foi cometido na frente da filha do casal e ocorreu após o descumprimento de uma medida protetiva. Em junho deste ano, Jairton foi pronunciado para ir a júri popular, respondendo por feminicídio com os agravantes de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e execução diante de descendente.
A defesa recorreu da decisão do juiz Alesson Bráz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, pedindo a desclassificação do crime de feminicídio para homicídio simples. No recurso, o advogado alegou que o réu não matou a vítima por razão de gênero, nem por menosprezo à condição de mulher, argumentando que não houve motivação direta ligada ao sexo feminino.
A intenção da defesa seria reduzir a pena, já que o feminicídio prevê reclusão de 20 a 40 anos, podendo aumentar em um terço por ter sido praticado diante de descendente. Já o homicídio qualificado tem pena de 12 a 30 anos.
No entanto, a relatora do processo, desembargadora Denise Castelo Bonfim, rejeitou o pedido. Segundo ela, há elementos suficientes que indicam que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, já que o acusado não aceitava o fim do relacionamento.
O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade pelos demais desembargadores da Câmara Criminal. Com a decisão, o próximo passo será a definição da data do julgamento de Jairton Bezerra pelo Tribunal do Júri.
Empresária de Cruzeiro do Sul é acusada de aplicar golpe milionário; vítimas afirmam prejuízo de até R$ 6 milhões
De acordo com as denúncias, a empresária e o marido pediam dinheiro emprestado a conhecidos, prometendo investimentos lucrativos em troca
A proprietária de uma conhecida academia de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, está sendo acusada de aplicar um golpe financeiro que pode chegar a R$ 6 milhões, segundo relatos de vítimas. O caso foi registrado na Polícia Civil e ganhou grande repercussão nas redes sociais.
De acordo com as denúncias, a empresária e o marido pediam dinheiro emprestado a conhecidos, prometendo investimentos lucrativos em troca. Os valores repassados variavam, indo de R$ 40 mil a R$ 350 mil, conforme relatos de pessoas que afirmam ter sido enganadas.
A influenciadora digital Thay Sullivan foi uma das vítimas que tornaram o caso público. Ela contou ter sofrido, junto com a mãe, um prejuízo de cerca de R$ 40 mil. “Metade disso foi no pix para ajudar a amiga. Pagamos para ter um aprendizado: não importa se é amigo, não importa a história, não ajude”, desabafou em uma publicação.
Thay relatou ainda que, após compartilhar a experiência, recebeu inúmeras mensagens de outras pessoas que também teriam emprestado dinheiro ao casal. “Tá lotado de gente que emprestou também. Tá feio”, afirmou.
Segundo a influenciadora, o casal era próximo da família e usava a relação de confiança para conseguir os empréstimos. “Não foi golpe de desconhecido, foi de pessoas próximas, um casal amigo. Mas pelo visto, não foi só com a gente, foi com muita gente da cidade”, completou.
As vítimas relatam que, após receber os valores, o casal desapareceu e não deu mais retorno. Algumas pessoas já procuraram a delegacia para formalizar as denúncias.
O portal ac24horas tentou contato com a empresária por meio do telefone da academia, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação da defesa.
Quinta-feira terá chuvas pontuais e chance de temporais no Acre
Nesta quinta-feira (13), o tempo segue quente e abafado em todo o Acre, mas com instabilidade predominante. De acordo com o portal O Tempo Aqui, o dia será marcado por sol entre nuvens e chuvas pontuais, que podem ocorrer com forte intensidade em algumas regiões do estado, além de áreas do sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva).
Leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): o tempo será quente e úmido, com chuvas localizadas e possibilidade de pancadas intensas em determinados pontos. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 55% durante a tarde, e entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram de forma fraca a calma, com eventuais rajadas, vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste.
Centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): a previsão é semelhante, com clima quente e abafado, sol entre nuvens e chuvas fortes em áreas isoladas. A umidade mínima deve ficar entre 60% e 70% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos, predominando de norte, com variações de noroeste e nordeste.
Temperaturas previstas:
– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;
– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;
– Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C.
