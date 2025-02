Iapen vai ressocializar privados de liberdade com oficina de reciclagem de bicicletas pelo projeto Pedais para Novos Tempos

A iniciativa tem como objetivo principal a formação profissional e qualificação dos privados de liberdade para melhor reinserção na sociedade

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) busca unir ressocialização e a reciclagem com o projeto Pedais para Novos Tempos. A ideia é que detentos transformem bicicletas velhas em novos meios de transporte, levando à mobilidade sustentável. Esse projeto é um dos beneficiados com recursos financeiros provenientes de penas pecuniárias do Poder Judiciário do Estado.

“São mais de 200 bicicletas, que foram repassadas pelo Tribunal de Justiça ao Iapen, e já passaram pela apreensão e liberação pelo juízo, vindas de recolhimento relacionados ao tráfico de drogas e roubos, e nós fomos agraciados este ano com a verba das penas pecuniárias, que vai ser destinada à reforma dessas bicicletas”, ressalta o chefe da Divisão de Estabelecimento Penal de Regime Fechado de Rio Branco, Caio Carvalho, autor do projeto.

A iniciativa, além da reforma destas bicicletas, tem como objetivo principal a formação profissional e qualificação dos privados de liberdade para melhor reinserção na sociedade, como também ocupar o tempo ocioso deles dentro da Unidade Penitenciária, é o que explica o diretor de Reintegração Social do Iapen, André Vinício: “Esse projeto social, Pedais para Novos Tempos, é uma oportunidade para os privados de liberdade terem uma ocupação dentro do complexo penitenciário. Eles irão trabalhar a mecânica delas, a pintura, manutenção, então, vão sair dali qualificados para trabalhar em outras oficinas”.

Pedais para Novos Tempos vai retornar essas bicicletas para a sociedade, algumas em forma de doações, outras em forma de venda direta. O valor arrecadado será utilizado para a manutenção do projeto.

