Brasil
Iapen promove ação anual de vacinação contra influenza no Complexo Penitenciário de Rio Branco
O fortalecimento da rede de atenção à saúde no sistema prisional tem sido possível graças às parcerias firmadas com as secretarias municipais e com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre)
O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), realizou ao longo desta semana a ação de vacinação anual contra a influenza no Complexo Penitenciário da capital. A atividade, coordenada pela Divisão de Saúde Prisional, integra o calendário de ações preventivas destinadas à população privada de liberdade.
De acordo com a chefe da Divisão de Saúde do Iapen, Gabriela Silveira, a iniciativa é reforçada todos os anos com a chegada do período chuvoso, quando aumentam os casos de infecções respiratórias. “Essa semana fizemos uma ação de vacinação contra a influenza nos presídios de Rio Branco. Já conseguimos atender o Presídio Antônio Amaro e a unidade feminina e, nesta quinta-feira, a imunização segue na unidade de regime fechado”, explica.
Ela ressalta que a ampliação do cuidado é uma medida contínua. “Reforçamos essa ação, que já faz parte do nosso compromisso de manter assistência preventiva às pessoas privadas de liberdade. A Semsa foi parceira na disponibilização de todo o material e das vacinas, com apoio de estudantes de enfermagem”, destaca.
O fortalecimento da rede de atenção à saúde no sistema prisional tem sido possível graças às parcerias firmadas com as secretarias municipais e com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), ampliando o alcance e a qualidade dos serviços ofertados.
Responsável pela coordenação da ação pela Semsa, o enfermeiro Anthagoras Dantas explica que o trabalho ocorre de forma escalonada. “A estimativa é vacinar entre 960 e 1.200 internos neste período. Além da prefeitura, contamos com estudantes que participam e apoiam toda a execução”, afirma.
Entre os internos, o sentimento é de proteção. O detento C. B. reforça a importância da iniciativa: “A vacinação é importante porque ajuda a prevenir doenças. Como estamos privados, esse cuidado faz diferença para todo mundo.”
A ação busca garantir assistência contínua, preventiva às pessoas privadas de liberdade, contribuindo para a promoção da saúde dentro do sistema prisional.
Comentários
Brasil
Nota pública sobre atendimentos da Secretaria de Agricultura, Cageacre e Emater
A medida é temporária e visa garantir a continuidade dos serviços públicos enquanto são realizados ajustes administrativos e estruturais nas sedes dos órgãos
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), informa que as instituições listadas abaixo estarão com atendimentos presenciais nos seguintes locais:
- Emater – pontos de atendimento na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), localizada no Hotel Pinheiro – Rua Rui Barbosa, 450, Centro – Rio Branco – AC;
- Cageacre – Rua Estado do Acre, número 16, no Bairro da Base; pontos de atendimento no Mercado dos Colonos, localizado na Rua Estado do Acre, número 16, no bairro da Base, Centro – Rio Branco – AC;
- Seagri – ponto de atendimento no novo prédio da Secretaria de Educação, situado na Avenida Nações Unidas, 1955, em frente ao 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), nas salas 501 e 502.
A medida é temporária e visa garantir a continuidade dos serviços públicos enquanto são realizados ajustes administrativos e estruturais nas sedes dos órgãos. O governo do Estado agradece a compreensão de todos e reforça o compromisso com a eficiência e a qualidade no atendimento à população.
Rynaldo Lúcio dos Santos
Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Pádua Cunha
Presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre
José Luís Tchê
Secretário de Estado de Agricultura
Comentários
Brasil
Governo do Acre celebra conquista de servidor público em premiação nacional de fotojornalismo
Para o governo do Acre, o prêmio reafirma a importância do investimento público na qualificação das equipes de comunicação
A Secretaria de Estado de Comunicação, por meio da Agência de Notícias do Acre, conquistou o segundo lugar no Prêmio Ampla de Jornalismo, na categoria Fotojornalismo, com um trabalho assinado pelo fotojornalista Pedro Devani. A imagem premiada ilustra a reportagem “Do murumuru ao mundo: mulheres do Acre moldam a bioeconomia com saber ancestral e cuidado com a floresta”, escrita pela repórter Tácita Muniz.
O reconhecimento reforça a excelência do trabalho desenvolvido por profissionais da comunicação do Estado e evidencia o resultado direto dos investimentos que o governo do Acre vem realizando na capacitação contínua de seus servidores.
Promovido pela Ampla Amazônia, o prêmio reconhece as melhores produções jornalísticas sobre Amazônia, inovação, impacto social e ambiental. A cerimônia oficial foi realizada nesta quarta-feira, 3, em Belém (PA), reunindo grandes nomes da comunicação e do jornalismo da região.
A Ampla Amazônia é uma organização apartidária, representativa de lideranças da Amazônia. Um laboratório de ideias e gerador de debates. Buscando fomentar o empreendedorismo no Pará e na Amazônia, dialogando com o setor público e fortalecendo o setor privado.
Pedro Devani também foi convidado a participar da cerimônia, simbolizando a importância da presença de profissionais que atuam diariamente na produção de conteúdo sobre a Amazônia. “Estou muito feliz”, afirmou Devani. “É um prêmio que destaca a bioeconomia na Amazônia, valorizando uma família de mulheres, que tira seu sustento da coleta diária de murumuru, coquinho. Há um detalhe curioso: a mulher retratada na foto que fiz é paraense e reside em Cruzeiro do Sul há mais de dez anos.”
“Sinto-me honrado por representar a Agência e, mais ainda, por este reconhecimento à fotografia e aos fotógrafos. Neste momento, represento o Acre, sendo o único a ganhar este prêmio de fotografia até agora. Lembro que no ano passado a [jornalista] Tácita [Muniz] se inscreveu e conquistou o terceiro lugar na categoria texto”, concluiu.
Para o governo do Acre, o prêmio reafirma a importância do investimento público na qualificação das equipes de comunicação. “Essa conquista demonstra que investir na formação e no aprimoramento dos nossos servidores gera resultados concretos. Pedro Devani é um exemplo do comprometimento e do talento que temos dentro do Estado”, destacou a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.
Pedro atua como fotojornalista em diversas coberturas institucionais, registrando o cotidiano acreano com sensibilidade e rigor técnico. Sua vitória, além de celebrar o talento individual, reforça o compromisso do governo em fortalecer o jornalismo público, valorizando profissionais que ajudam a contar a história do Acre e da Amazônia com responsabilidade e profundidade.
A premiação representa mais um marco para o reconhecimento nacional da comunicação pública do Acre, que segue se destacando pela qualidade do conteúdo produzido e pela valorização dos servidores que constroem diariamente essa narrativa.
Comentários
Brasil
PCC: olheiro do caso Gritzbach recebia dinheiro de empresas suspeitas
A Operação Falso Mercúrio foi deflagrada nesta quinta-feira (4/12) contra uma organização criminosa acusada de lavar dinheiro para o PCC
Kauê do Amaral Coelho, suspeito de atuar como olheiro no assassinato do empresário Vinicius Gritzbach, recebia dinheiro das empresas investigadas na Operação Falso Mercúrio, deflagrada na manhã desta quinta-feira (4/12), segundo a Polícia Civil de São Paulo.
Durante coletiva de imprensa, o delegado Ronaldo Sayeg afirmou que duas empresas investigadas efetuavam depósitos para outro suspeito que, na sequência, repassava o dinheiro para Kauê. O responsável por realizar os depósitos para Kauê é Matheus Soares Brito, preso e também acusado de envolvimento no assassinato de Gritzbach.
O nome das empresas não foi divulgado.
“Nós visualizamos as movimentações financeiras, especificamente de duas empresas, que efetuaram depósitos para o Mateus que, por sua vez, efetuava depósitos para o Kauê”, explicou Sayeg.
O olheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) não fazia parte do esquema, mas as transferências comprovaram o envolvimento da organização criminosa com a facção.
A Operação Falso Mercúrio foi deflagrada nesta manhã contra uma organização criminosa acusada de lavar dinheiro para o PCC. Investigações conduzidas pela 3ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), identificaram “uma complexa” estrutura destinada a movimentar dinheiro proveniente de diversos crimes, como tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar.
Essa rede operava com três núcleos principais: coletores, responsáveis por arrecadar os valores ilícitos; intermediários, encarregados de movimentar e ocultar os recursos; e beneficiários finais, que recebiam o dinheiro já legitimado. Cada um deles tinha funções distintas e estruturadas para fazer com que o esquema funcionasse, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).
A Justiça determinou o sequestro de 49 imóveis, três embarcações e 257 veículos que estão em nome dos investigados. Pelo menos 20 pessoas físicas e outras 37 jurídicas tiveram as contas bloqueadas.
A apuração aponta que a organização prestava um verdadeiro “serviço financeiro” ao PCC, permitindo a ocultação e a dissimulação de valores em larga escala.
Além disso, os investigados utilizavam mecanismos para driblar controles automatizados dos órgãos de fiscalização, criando um circuito financeiro paralelo que dificultava o rastreamento dos valores.
Caso Gritzbach
O empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, de 38 anos, era jurado de morte pelo PCC por supostamente ter mandado matar dois integrantes da facção. Ele foi morto em um ataque a tiros ocorrido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana do estado, em 8 de novembro.
Segundo o Ministério Público de São Paulo, Gritzbach teria mandado matar Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, e Antônio Corona Neto, o Sem Sangue, motorista de Anselmo. Na denúncia, o MPSP diz que o empresário mantinha negócios na área de bitcoins e criptomoedas.
O duplo homicídio ocorreu em 27 de dezembro de 2021 e teria sido cometido em parceria com o agente penitenciário David Moreira da Silva. Noé Alves Schaum, denunciado por ser o executor dos membros do PCC, foi assassinado em 16 de janeiro do ano passado.
Gritzbach esteve preso até 7 de junho de 2023, quando ganhou liberdade condicional e passou a usar tornozeleira eletrônica.
Entre os suspeitos da morte do empresário está Emílio Carlos Gongorra Castilho, também conhecido como Bill ou João Cigarreiro. Ele é suspeito de ter participado de um sequestro de Gritzbach, em 2022, por integrantes da facção e policiais civis que atuavam junto aos criminosos.
Castilho é integrante do crime organizado do Rio de Janeiro e teria emprestado dinheiro a Gritzbach. A polícia não confirmou se este seria o motivo da suposta ordem de assassinato.
Você precisa fazer login para comentar.