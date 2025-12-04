Iapen promove ação anual de vacinação contra influenza no Complexo Penitenciário de Rio Branco

O fortalecimento da rede de atenção à saúde no sistema prisional tem sido possível graças às parcerias firmadas com as secretarias municipais e com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre)

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), realizou ao longo desta semana a ação de vacinação anual contra a influenza no Complexo Penitenciário da capital. A atividade, coordenada pela Divisão de Saúde Prisional, integra o calendário de ações preventivas destinadas à população privada de liberdade.

De acordo com a chefe da Divisão de Saúde do Iapen, Gabriela Silveira, a iniciativa é reforçada todos os anos com a chegada do período chuvoso, quando aumentam os casos de infecções respiratórias. “Essa semana fizemos uma ação de vacinação contra a influenza nos presídios de Rio Branco. Já conseguimos atender o Presídio Antônio Amaro e a unidade feminina e, nesta quinta-feira, a imunização segue na unidade de regime fechado”, explica.

Ela ressalta que a ampliação do cuidado é uma medida contínua. “Reforçamos essa ação, que já faz parte do nosso compromisso de manter assistência preventiva às pessoas privadas de liberdade. A Semsa foi parceira na disponibilização de todo o material e das vacinas, com apoio de estudantes de enfermagem”, destaca.

O fortalecimento da rede de atenção à saúde no sistema prisional tem sido possível graças às parcerias firmadas com as secretarias municipais e com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), ampliando o alcance e a qualidade dos serviços ofertados.

Responsável pela coordenação da ação pela Semsa, o enfermeiro Anthagoras Dantas explica que o trabalho ocorre de forma escalonada. “A estimativa é vacinar entre 960 e 1.200 internos neste período. Além da prefeitura, contamos com estudantes que participam e apoiam toda a execução”, afirma.

Entre os internos, o sentimento é de proteção. O detento C. B. reforça a importância da iniciativa: “A vacinação é importante porque ajuda a prevenir doenças. Como estamos privados, esse cuidado faz diferença para todo mundo.”

A ação busca garantir assistência contínua, preventiva às pessoas privadas de liberdade, contribuindo para a promoção da saúde dentro do sistema prisional.

