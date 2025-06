Iapen participa de audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir implantação do Plano Estadual Pena Justa no Acre

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) participou da audiência pública sobre a construção do Plano Estadual de Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucionais nas Prisões Brasileiras do Estado do Acre – Pena Justa, nesta quinta-feira, 27, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Durante a audiência, foi apresentado o que é o Plano Pena Justa, que se trata de um documento nacional, redigido com a participação de diversas instituições públicas e privadas que integram todo o sistema de justiça, com metas e ações que devem ser alcançadas e implementadas dentro do sistema prisional brasileiro. Também foi aberto local de fala para a participação e sugestões da sociedade civil para a construção do Plano Estadual.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, reforçou que o Plano Pena Justa se trata de garantir o respeito à dignidade da pessoa humana. “A partir da homologação do Plano Pena Justa, que teve a participação do Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, o estado do Acre tem um prazo para a elaboração do plano estadual, que deve guardar simetria e consonância com o plano nacional. O Plano Pena Justa não vem para concessão de regalias, de outros benefícios sem arrimo na lei, mas se trata realmente de respeito à dignidade da pessoa humana, das pessoas que estão sob a tutela do Estado”, explicou o gestor.

A audiência pública foi uma das estratégias utilizadas para ter a participação da sociedade civil na criação do Plano Estadual. Também existe uma consulta pública que está disponível neste link, até o dia 30 de junho.

