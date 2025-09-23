Iapen define lotação de 170 novos agentes penais no Acre

Maior parte dos convocados atuará em Rio Branco, que receberá 129 servidores; demais municípios também serão contemplados

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) publicou, nesta terça-feira (23), a Portaria nº 1.287, que estabelece a distribuição das vagas para o cargo de Agente Policial Penal, referentes ao concurso público realizado em 2023.

Ao todo, 170 novos servidores reforçarão o sistema penitenciário do estado, sendo 137 homens e 33 mulheres. A capital, Rio Branco, concentrará o maior número de convocações, com 96 agentes masculinos e 33 femininos, totalizando 129 novos profissionais.

Além da capital, outros municípios também receberão reforço no efetivo. Senador Guiomard e Sena Madureira terão, cada um, 10 novos agentes do sexo masculino. Já Tarauacá contará com 5 servidores, enquanto Cruzeiro do Sul terá 16, todos homens.

De acordo com a administração pública, a data em que os convocados poderão escolher a unidade de lotação será divulgada posteriormente. O ato integra o cronograma iniciado em setembro, que prevê inspeção médica, entrega de documentos e posse dos aprovados.

