Iapen convoca aprovados para inspeção médica, entrega de documentos e posse

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), em parceria com a Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou nesta segunda-feira, 15, o Edital nº 094/2025, convocando os candidatos aprovados no concurso público para cargos do Iapen e da polícia penal. A medida segue os decretos nº 11.290-P e nº 11.291-P, assinados em 11 de setembro de 2025.

Os convocados deverão realizar uma série de exames médicos, incluindo avaliações cardiológica, neurológica, oftalmológica, infectológica, psiquiátrica e ortopédica, além de hemograma completo e glicemia em jejum. Os laudos devem ser apresentados à Junta Médica Oficial do Estado até o dia 30 de setembro de 2025, em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, conforme local indicado no edital.

A junta poderá solicitar exames complementares antes da emissão do Atestado de Sanidade e Capacidade Física e Mental, documento indispensável para a posse.

Após a inspeção médica, os candidatos deverão entregar a documentação exigida até 30 de setembro, em Rio Branco, na sede do Iapen, ou em Cruzeiro do Sul, na Unidade Prisional Manoel Neri. Entre os documentos solicitados estão RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, certidões negativas da Justiça Estadual e Federal, declarações funcionais, além do diploma de escolaridade compatível com o cargo.

Os candidatos aptos terão até 13 de outubro de 2025 para concluir todas as etapas, inspeção médica, entrega de documentos e posse. As datas e locais específicos da posse serão divulgados posteriormente.

Dúvidas sobre o concurso podem ser esclarecidas pelos canais oficiais da Sead, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (68) 3215-2621.

