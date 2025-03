I Jornada Pedagógica 2025: Ressignificando saberes e fortalecendo boas práticas

Em busca de conhecer novas tecnologia, soluções sustentáveis e experiências sobre resíduos sólidos em outras regiões brasileira com gestores municipais, o prefeito Carlinhos do Pelado acompanhado do engenheiro da Prefeitura de Brasileia Anselmo Oliveira participam até está quarta-feira 19, com outros prefeitos acreanos da visita técnica a Santa Catarina, um estado referência no país pelas inovações e boas práticas de gestão sustentável de saneamento básico e de resíduos sólidos.

O encontro é promovido desde o dia16, pelo Consórcio Intermunicipal de Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos das Regionais do Acre (Cinreso/AC), onde o gestor municipal e os demais novos gestores da comitiva acreana assinaram, nesta terça-feira 18, um termo de cooperação com o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI), em Santa Catarina.

Segundo Emerson Leão, diretor-executivo do Cinreso/AC, o acordo é inédito celebrado entre os dois órgãos que prever compartilhamento de experiências e a troca de informações para aprimorar as políticas de gestão de resíduos no Acre, adaptando soluções sustentáveis e eficientes utilizadas em Santa Catarina.

Para o Prefeito Carlinhos do Pelado o momento é de celebração com o acordo entre o Acre e Santa Catarina sobre resíduos sólidos e agora os municípios precisam trabalhar juntos para implantação no estado e na região do Alto Acre.

“Então, é motivo de muita alegria e motivação para nós de Brasileia, do Alto Acre conhecer essa tecnologia de alta qualidade aqui em Santa Catarina sobre resíduos sólidos. E agora precisamos estar juntos como consórcio para implantação de aterros sanitário através desse mesmo sistema que conhecemos aqui de tratamento de resíduos sólidos e suas diversas destinações”, afirmou o gestor municipal.

O Prefeito de Benedito Novo (SC), e vice-presidente do CIMVI, Jean Michel Grundmann receberam também os prefeitos Antônio Padeiro (Bujari), Olavinho Boiadeiro (Acrelândia), o vice-prefeito Sérgio Mesquita (Epitaciolândia), Rosana Gomes (Senador Guiomard), Valdélio Furtado (Marechal Thaumaturgo), César Andrade (Porto Walter), Naudo Ribeiro (Jordão) e Camilo Silva (Plácido de Castro). O Prefeito de Rio Branco e Presidente da Associação dos Municípios doAcre (AMAC), Tião Bocalom participou por vídeo conferência da reunião por causa das alagações na capital acreana.

O Senador Márcio Bittar, o Deputado Federal Eduardo Veloso e o chefe da Representação do Governo do Acre , Fábio Rueda também participaram do encontro

