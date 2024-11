I Feira Ubuntu: Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial, a Associação de Mulheres Negras e a Prefeitura de Brasiléia celebram Dia da Consciência Negra 

Iniciativa é uma realização do MPT, Sebrae e SEE/AC

Nesta terça-feira (19), o Sebrae participou da cerimônia do “Prêmio MPT na Escola” e “Prêmio Segurança e Saúde nas Escolas”, realizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT/AC) em parceria com a Secretaria de Educação do Estado (SEE). A iniciativa, voltada para estudantes de escolas estaduais e municipais, busca incentivar crianças e adolescentes a abordarem temas como o combate ao trabalho infantil e incentivo à segurança no ambiente escolar, contribuindo para a erradicação da prática e conscientização da sociedade sobre o assunto.

Com as categorias Conto, Poesia, Música e Desenho, o prêmio é dividido em três grupos, destinado aos diferentes níveis de escolaridade dos participantes, sendo eles: Combate ao Trabalho Infantil (4º e 5º ano do Ensino Fundamental I); Profissionalização do adolescente/aprendizagem profissional (6º e 7º ano do EF II); e, Segurança e Saúde nas Escolas e no Trabalho (8° e 9° ano do EF II).

O Projeto do MPT/AC integra o Programa Educação que Transforma do SEBRAE, que visa tornar a educação empreendedora acessível a todos, desenvolvendo as habilidades e competências empreendedoras junto a estudantes, educadores e gestores, favorecendo a construção de projetos dentro do ambiente escolar e fortalecendo a rede pública estadual de ensino.

A edição de 2024 conta com a participação da Escola Municipal Bela Flor, de Epitaciolândia; Escola Estadual Instituto Odilon Pratagi, de Brasiléia; Escola Estadual Raimundo Magalhães, de Sena Madureira; e Escola Municipal Ismael Gomes, de Rio Branco.

Para o gerente de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios do Sebrae, Marcelo Macedo, a parceria da instituição junto ao MPT/AC e as Secretarias de Educação, é essencial para a transformação da sociedade. “O Sebrae, através da Educação Empreendedora, oferece conhecimento para as crianças sobre os seus direitos e isso muda não só a vida delas, mas também a realidade dos municípios, e nós nos sentimentos muito gratos de atuar junto a essas instituições”, disse. O gerente destaca que o prêmio é uma forma de reconhecer o trabalho das crianças, além de fortalecer a compreensão da temática.

O diretor da Escola Municipal Ismael Gomes, Elismar Pereira, reitera a importância do Sebrae e o mérito das crianças. “Sair da escola e vir para um ambiente aconchegante como o Sebrae, para receber uma premiação que reconhece o esforço das nossas crianças, é muito gratificante para nós [corpo docente], mas também para eles”, afirma.

De acordo com o procurador do trabalho do MPT/AC, Roberto Vignoli, o projeto é uma forma de atuação estratégica e que entende a educação como o fator mais importante no processo de erradicação do trabalho infantil. “Esse trabalho, que foge da atuação tradicional e investigativa, busca não só combater o trabalho infantil, mas erradicá-lo. E isso vai acontecendo através da capacitação dos professores, do repasse desse conhecimento aos estudantes e envolvendo as crianças”, destacou.

Conheça os vencedores

Grupo 1 – Combate ao Trabalho Infantil

1° lugar: Conto – Maria Eduarda Araújo Silva (E.M. Ismael Gomes)

1° lugar: Poesia – Naely Sofia Lopes Albuquerque (E.E. Raimundo Magalhães)

1° lugar: Música – Yohana Johann de Oliveira (E.M. Bela Flor)

1° lugar: Desenho – Brenda Eloá Costa Lima (E.M. Ismael Gomes)

Grupo 2 – Profissionalização do(a) adolescente/aprendizagem profissional

1° lugar: Conto – Marcelle Cristina O. Diniz e Sarah Souza Pineze (E.E. Instituto Odilon Pratagi)

1° lugar: Poesia – Taciane Souza Lopes (E.E. Raimundo Magalhães)

Prêmio Segurança e Saúde nas Escolas

1° lugar: Música – Aryanne Alves de Lima, Aryne Badotti Pessoa, Jhoana Letícia R. Rojas Lima, João Pedro Lira da Souza e Roan Pablo dos Santos Silva (E.E. Instituto Odilon Pratagi)

1° lugar: Desenho – Ellyza Maria Soriano Barroso e Isabel Matias Gomes (E.E. Instituto Odilon Pratagi)

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários