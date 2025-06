I Encontro de Cafeicultores de Capixaba reúne produtores para fortalecer a cafeicultura local

Evento acontece contou com programação técnica e troca de experiências voltadas para a agricultura familiar.

Nessa segunda-feira (09), o município de Capixaba sediou o I Encontro de Cafeicultores, uma iniciativa voltada para o fortalecimento da produção local, o intercâmbio de conhecimento entre produtores e o apoio à agricultura familiar.

O evento foi realizado no Ramal da Sementeira, km 03, no lote do Sr. Eronildes, com o apoio do Sebrae, Prefeitura Municipal de Capixaba e da Cooperativa Foco, Força e Café.

Segundo a analista do Sebrae, Rina Suarez, o encontro valoriza a cafeicultura e incentiva práticas sustentáveis na produção. “Este é um momento importante para fortalecer a cadeia produtiva local, compartilhar conhecimento e buscar parcerias que impulsionam o setor”, destacou.

Intercâmbio de conhecimento e capacitação técnica

O evento contou com a participação de 65 produtores rurais do município, proporcionando uma oportunidade única para troca de experiências e aprimoramento de técnicas.

Especialistas em cafeicultura dos estados do Espírito Santo, Paraíba e Amazonas conduziram as palestras e instruções práticas no campo, abordando temas essenciais como plantio, adubação, manejo de colheita e pós-colheita do café.

Programação do Encontro

09h – Café da manhã de boas-vindas

10h – Sessão de instrução com especialistas em cafeicultura do Espírito Santo, Paraíba e Amazonas

12h – Almoço

13h30 – Instrução prática em campo

