Acre
Humorista Whindersson Nunes visita o Parque Ambiental Chico Mendes durante passagem por Rio Branco
Nesta sexta-feira, 20, o Parque Ambiental Chico Mendes recebeu a visita do humorista Whindersson Nunes, que está em Rio Branco para uma série de apresentações. Durante sua passagem pela capital, o artista aproveitou para conhecer um dos principais pontos turísticos da cidade, reconhecido por unir contato com a natureza, lazer e educação ambiental.
Ao longo da visita, Whindersson pôde explorar o parque, que abriga uma rica diversidade da fauna e flora amazônicas, além de espaços voltados à convivência, trilhas ecológicas e atividades educativas. A presença do humorista reforça a importância do local como destino procurado não apenas pela população rio-branquense, mas também por visitantes de diferentes regiões do país.
O Parque Ambiental Chico Mendes é um dos principais equipamentos públicos voltados à educação ambiental em Rio Branco, desempenhando um papel fundamental na sensibilização da população sobre a importância da conservação da biodiversidade e do cuidado com o meio ambiente.
A visita também evidencia o potencial do parque como espaço de turismo sustentável, capaz de proporcionar experiências únicas, conectando as pessoas à natureza e promovendo bem-estar em meio à cidade.
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Elevado Mamedio Bittar fortalece mobilidade urbana e impulsiona economia em Rio Branco
A Prefeitura de Rio Branco inaugura, nesta sexta-feira (20), às 18h, o Elevado Mamedio Bittar, uma das mais relevantes obras de infraestrutura urbana da capital acreana. A entrega marca um avanço significativo na mobilidade em uma das regiões mais movimentadas da cidade.
O elevado integra um conjunto de intervenções estratégicas planejadas para otimizar o fluxo de veículos, reduzir congestionamentos e proporcionar maior segurança viária à população. A estrutura foi projetada para eliminar conflitos em cruzamentos críticos, garantindo mais fluidez no tráfego e reduzindo o tempo de deslocamento, especialmente nos horários de pico.
Além dos impactos na mobilidade, a obra já apresenta reflexos positivos na economia local. Estabelecimentos comerciais no entorno registram aumento no movimento e têm investido em ações promocionais para atrair consumidores, evidenciando o potencial de valorização e dinamização da região. É o caso do Bar da Piscina, localizado na Associação Atlética Banco do Brasil, e da Farmácia do Consumidor, situada na rotatória do elevado.
O Elevado Mamedio Bittar, juntamente com outras intervenções viárias executadas pelo município, contribui para a modernização da malha urbana de Rio Branco, promovendo maior integração entre vias, melhoria na circulação e mais qualidade de vida para a população.
O prefeito Tião Bocalom destacou a importância da obra para a cidade: “O trânsito nessa região era muito complicado. Às vezes, ficávamos de 20 a 30 minutos em congestionamentos. Com o complexo viário formado pelo Elevado Beth Bocalom e pelo Elevado Mamedio Bittar, o fluxo será significativamente melhorado, beneficiando diretamente a população e fortalecendo o comércio na região da Dias Martins”, evidenciou,
O vice-prefeito Alysson Bestene também ressaltou o impacto da obra: “Esta é uma gestão comprometida com resultados. Trata-se de uma das intervenções mais importantes para a mobilidade urbana da cidade, que impactará diretamente a vida dos rio-branquenses, além de outras obras em andamento, como o mercado Elias Mansour e a construção de creches”, frisou.
Compromisso com o desenvolvimento urbano
A Prefeitura de Rio Branco segue investindo em obras estruturantes voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, priorizando soluções que atendam às demandas da população e promovam o crescimento ordenado da capital.
A entrega do Elevado Mamedio Bittar representa mais um avanço nesse compromisso, consolidando melhorias na infraestrutura e reforçando o planejamento estratégico para o futuro da cidade.
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Prefeitura de Rio Branco realiza ação de restauração no entorno da nascente do Horto Florestal
Como parte das ações em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), realizou nesta sexta-feira, 20, a restauração do entorno da nascente localizada no Horto Florestal.
A atividade foi conduzida pela Divisão de Gerenciamento Hídrico e pela Escola de Educação Ambiental, com apoio do Departamento de Espaços Públicos. A ação incluiu limpeza da área, manutenção do espaço para garantir segurança aos visitantes e o plantio de 50 mudas de espécies nativas, adaptadas às condições do local.
A iniciativa tem como objetivo não apenas recuperar a área, mas também transformar o espaço em um ponto de referência para atividades de educação ambiental, especialmente durante visitas orientadas, promovendo a conscientização da população sobre a importância da preservação dos corpos d’água.
A secretária municipal de Meio Ambiente, Flaviane Stedile, destacou o impacto da ação para o presente e o futuro da cidade.
“Essa ação de restauração do entorno da nascente do Horto Florestal é mais do que uma ação simbólica pelo Dia Mundial da Água; é um compromisso concreto com o futuro de Rio Branco. Cuidar das nascentes é proteger a origem da vida, garantir a qualidade da água que chega às nossas casas e preservar o equilíbrio ambiental da nossa cidade.
Ao integrar manejo ambiental, recuperação de áreas e educação ambiental, estamos também formando uma consciência coletiva, especialmente nas novas gerações, sobre a importância de preservar os nossos recursos naturais. Cada muda plantada aqui representa um passo na construção de uma cidade mais sustentável e resiliente.”
A ação integra a programação da Semana da Água 2026, que vem sendo desenvolvida ao longo do mês de março com atividades educativas, técnicas e comunitárias voltadas à valorização e proteção dos recursos hídricos na capital acreana.
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Bocalom é recebido com festa no aeroporto após filiação ao PSDB: “Voltamos para o ninho tucano”
Prefeito de Rio Branco afirma que enfrentou tentativas de impedir sua ida ao partido, mas comemora retorno após quase 20 anos de história na sigla
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi recebido com muita festa no aeroporto internacional de Rio Branco na madrugada desta sexta-feira (20), após chegar de Brasília, onde assinou sua ficha de filiação ao PSDB, partido pelo qual vai disputar a eleição ao governo do Acre .
Assim que desembarcou, Bocalom foi, literalmente, colocado nos braços da militância, que festejou aos gritos de “Bocalom voltou, Bocalom voltou”, fazendo referência ao partido pelo qual já disputou diversas eleições .
Além dos militantes, o prefeito foi abraçado por diversas autoridades, secretários municipais, vereadores da base e também o vice-prefeito Alysson Bestene, que assume a prefeitura da capital acreana a partir do próximo dia 3 de abril, já que Bocalom vai precisar renunciar ao mandato para concorrer ao Palácio Rio Branco.
Retorno ao ninho tucano
Ao falar à imprensa, Bocalom falou da satisfação em retornar ao PSDB.
“Eu sempre disse que o PSDB seria uma alternativa em função do que aconteceu dentro do PL. Graças a Deus que nós voltamos para dentro do partido que nos acolheu durante quase 20 anos. Estou muito feliz em ter voltado para o ninho tucano, que vai voar alto”, afirmou.
Tentativas de impedimento
Bocalom falou ainda sobre as manobras que tentaram impedi-lo de se filiar ao partido e, consequentemente, ter a legenda do PSDB para disputar as eleições .
“Todo mundo sabe o que aconteceu, não foi fácil. Foi muito difícil. Tivemos o senador Márcio Bittar, que ligou para Aécio Neves por duas vezes. O próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também ligou para o PSDB. Então, foram essas ajudas que nós tivemos aí. Do mais, o que a gente teve, foi muita gente tentando tirar o PSDB da nossa mão”, afirmou.
Perguntado se as tentativas o deixaram magoado, Bocalom foi enfático: “Isso é jogo político e o jogo político vai acontecer sempre. Então, não me deixa absolutamente nada ressentido e nada magoado”, disse Bocalom.
Mágoa? “Isso é jogo político”
Ao ser questionado se o episódio teria gerado mágoa ou ressentimento, especialmente após ter sido convidado a deixar o PL para viabilizar sua pré-candidatura, Bocalom minimizou o impacto e tratou a situação como parte natural da política.
“Isso é jogo político e jogo político vai acontecer sempre, então não me deixa absolutamente nada ressentido, nada magoado”, concluiu.
Cenário eleitoral
Com a filiação ao PSDB, Bocalom formalizou sua pré-candidatura ao governo do Acre, consolidando um cenário que terá, até o momento, três principais postulantes ao Palácio Rio Branco: Mailza Assis (PP), apoiada pelo governador Gladson Cameli; Alan Rick (Republicanos), que já conta com adesões importantes como as dos irmãos Fernanda e Tadeu Hassem; e Tião Bocalom (PSDB), que retorna ao partido onde construiu sua trajetória política e agora terá o apoio de uma aliança que inclui lideranças de diferentes legendas.
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