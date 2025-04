Humaitá vai jogar no ataque contra a Tuna Luso na Arena

O Humaitá joga contra a Tuna Luso, do Pará, neste sábado, 19, às 18 horas, na Arena da Floresta, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tourão fez uma campanha abaixo no Campeonato Estadual e por isso a diretoria realizou mudanças importantes no elenco.

No ataque

O técnico Kinho Brito decidiu não divulgar os titulares para a estreia, mas durante os treinamentos da semana montou uma equipe jovem e ofensiva.

O quarteto formado pelos meias João Hassen, Thalis, Matheus Nego e o atacante Alê Júnior será o responsável pela parte ofensiva.

Manteve a base

A Tuna Luso chega para o primeiro jogo no torneio nacional com a mesma base do Estadual do Pará. A diretoria fez contratações pontuais e a meta é lutar pelo acesso.

Trio de arbitragem

Osimar Moreira, de Goiás, apita Humaitá e Tuna Luso. Os acreanos Antônio Neilson e Roseane Amorim irão trabalhar como auxiliares.

