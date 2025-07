Humaitá recebe o Manaus e vai tentar 2ª vitória no Brasileiro

Depois de jogos bem disputados, Atlético, no feminino, e América, no masculino, conquistaram nesse sábado, 19, na quadra do CERBR, o título da fase de Rio Branco do Campeonato Estadual 3×3 na categoria Adulto. As equipes campeãs e mais UFAC e AAB estão classificadas para a fase final da competição.

“Conseguimos promover mais uma competição de bom nível. Colocar os atletas em quadra é fundamental para o desenvolvimento da nossa modalidade”, avaliou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.

Finais estão definidas

Segundo Manieldem Távora, as finais de todas as categorias do Campeonato Estadual 3×3 serão disputadas no dia 9 de agosto em Tarauacá.

“Vamos promover as finais em Tarauacá. Os torcedores do município acompanham a modalidade e certamente teremos finais com bom público no ginásio”, comentou o dirigente.

