Humaitá leva 6 do Águia em mais um “papelão” no Campeonato Brasileiro

O tempo segue quente neste domingo, 08, em todo o estado do Acre. A previsão indica predomínio de sol entre nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais nas diversas microrregiões. Não há expectativa de temporais ou chuvas intensas, segundo dados meteorológicos.

Na região leste e sul do estado, o domingo será marcado por calor e presença de nuvens, com chance de pancadas rápidas de chuva ao longo do dia. A probabilidade de chuvas fortes é considerada baixa. A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 65% durante a tarde e alcançar de 90% a 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos a calmos, com direção predominante do norte e variações entre noroeste e nordeste.

Já no restante do estado, o tempo será quente, com céu parcialmente nublado e chuvas rápidas e isoladas. A chance de chuva forte também é baixa nessas áreas. A umidade do ar deve oscilar entre 60% e 70% no período da tarde, chegando a 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos serão fracos, soprando de norte, com variações de noroeste e nordeste.

